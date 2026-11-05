Peso Mexicano Logra Repunte: Así Cotiza el Dólar Estadounidense Este Jueves

El dólar estadounidense se cotiza este jueves en 18.55 pesos mexicanos en promedio en las sucursales bancarias y en las transacciones electrónicas.

Este miércoles, nuestra moneda se apreció apoyada por un retroceso ⁠global del dólar y una mejora del apetito por riesgo tras la amplia victoria demócrata en las elecciones legislativas estadounidenses.

La moneda local cotizaba en 18.5693 unidades ⁠por dólar en la recta final de los negocios, con una ganancia de un 1.35%, recuperándose de un fuerte descalabro en la sesión previa.

Ahora, la atención ​se desplazará el jueves a la decisión de Banco de México de mantener o mover la tasa de referencia, lo que podría impactar en el desempeño de la divisa local.

El Banxico informó que el cierre del dólar el miércoles fue de 18.5669 pesos por billete verde, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

En cuanto al precio del dólar, que se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 4 de noviembre en los 18.61 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 18.6285 pesos por dólar para este jueves.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 18.7592 pesos por cada divisa verde.

Mientras que la cotización del dólar estadounidense en las instituciones bancarias oscila a la compra en 18.3581 pesos por billete verde, y a la venta en 18.7692.

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Con información de N+

ICM