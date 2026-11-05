Entretenimiento

Luis de Llano Ofrece Disculpa Pública a Sasha Sokol

El mensaje fue compartido en un canal de YouTube creado expresamente con la finalidad de dar cumplimiento a una orden judicial

Luis de LlanoDe Llano publicó la síntesis del fallo que confirmó su culpabilidad por el abuso sexual. Foto: YouTube | @cumplimientoexp642.

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