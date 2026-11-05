Luis de Llano Ofrece Disculpa Pública a Sasha Sokol

El productor Luis de Llano publicó un video en el que ofreció una disculpa pública a Sasha Sokol y reconoció su responsabilidad por el daño que le causó durante la relación que mantuvieron cuando ella era menor de edad.

El mensaje fue compartido en un canal de YouTube creado el pasado 2 de noviembre expresamente con la finalidad de dar cumplimiento a una orden judicial que De Llano se había resistido a acatar. Por fin, después de cuatro años, el acusado emitió "una encarecida solicitud de perdón público".

La controversia tiene como antecedente el proceso judicial que Sokol emprendió contra el productor por el abuso sexual que denunció haber sufrido cuando tenía 14 años y él era un adulto.

En junio de 2025, la Suprema Corte dejó firme una sentencia civil contra el productor por daño moral, que incluyó una indemnización, una disculpa pública y la obligación de abstenerse de mencionar a la cantante.

La resolución también estableció un precedente sobre la imprescriptibilidad de las acciones civiles relacionadas con el abuso sexual infantil.

"Aquí y ahora, hago pública mi encarecida solicitud de perdón pública a usted, Sasha Sokol Cuillery", dijo el productor tras presentarse.

"Reconozco mi responsabilidad civil por daño moral decretada en mi contra derivada del carácter ilícito que nuestra legislación civil atribuye a las conductas de asimetría temporal por el vínculo que sostuvimos en la década de los ochentas", añadió.

El sentenciado añadió que no volverá a mencionar a la cantante en ningún medio de comunicación ni red social.

"Así manifiesto mi voluntad de respeto absoluto a su vida privada, honor, dignidad e integridad", indicó.

Asimismo, se refirió a una entrevista concedida a Yordi Rosado el 6 de marzo de 2022, en la que minimizó la relación con la entonces integrante de Timbiriche y mintió sobre el momento en que comenzó, además de revictimizarla.

Aquellas declaraciones detonaron la demanda de Sasha Sokol, quien dijo que había sido víctima y su única responsabilidad fue haber guardado silencio y haberse culpado tanto tiempo, cuando todo fue un abuso en una asimetría de poder.

Meses después, la cantante presentó la demanda por daño moral y la justicia en la Ciudad de México le dio la razón en 2023. De Llano se amparó y el caso llegó hasta el Máximo Tribunal, que dejó en firme la sentencia previa, la cual determinó que la relación fue ilícita.

La entrevista fue retirada del canal de YouTube de Yordi Rosado, quien reconoció que se había equivocado en tratar el tema.

En su video, De Llano afirmó que su "encarecida solicitud de perdón público" se dio en un acatamiento voluntario incondicional a las medidas de satisfacción decretadas por la juez del juzgado Sexagésimo Segundo Civil de la Ciudad de México y en estricto y cabal cumplimiento del resolutivo en la sentencia civil definitiva del expediente 642/2022.

En un segundo video, De Llano publicó la síntesis del fallo que confirmó su culpabilidad por el abuso sexual.

En septiembre pasado, el productor enfrentó un arresto administrativo por su incumplimiento sistemático de la sentencia que lo responsabilizó del daño moral causado a Sasha Sokol.

Estuvo 15 horas en el Centro de Sanciones Administrativas y Reintegración Social San Fernando, en la alcaldía Tlalpan.

De haber persistido en su negativa de ofrecer una disculpa pública hubiera sido detenido por hasta 36 horas.

ASJ