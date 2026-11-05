¿Quién Fue María Alicia Delgado, Icono de la Comedia y la Televisión Educativa?

Ha fallecido la primera actriz María Alicia Delgado, icono de la comedia y pionera de la televisión educativa en México. Revisamos aquí su amplia trayectoria.

Nacida en Monterrey en 1949, pasó su infancia en la Ciudad de México. Tras abandonar su casa a los quince años, la futura actriz trabajó como empleada doméstica y como niñera. Más adelante laboró en una casa de asistencia y en una guardería.

Continuó la escuela mientras laboraba en la Consejo Nacional de Población (Conapo). Por aquel entonces, realizó estudios de sociología y de teatro. Incursionó la radio, donde escribió guiones, hizo locución y actuó en radionovelas al lado de figuras como Claudio Lenk, Rosario Muñoz Ledo y Raúl del Campo.

De ahí dio su salto a la televisión. El debut de María Alicia Delgado ocurrió en Odisea Burbujas. Según contó la primera actriz, el programa recibió un Premio Ondas. Durante una comida por el galardón, la joven actriz cautivó con sus chistes subidos de tono a la gente que tneía alrededor. Uno de los presentes le preguntó: “¿Si te consigo un programa de radio, podrías decir todo lo que acabas de decir pero sin las groserías?” Ignoraba que aquel hombre era ejecutivo en Televisa.

De aquella conversación nació el programa Quiero que sepas. Eso sí: el lenguaje subido de tono le acompañó el resto de su carrera. Varias veces recibió llamados de atención por parte de la Secretaría de Gobernación por las expresiones que emitió al aire, según recordó en una entrevista con Matilde Obregón.

En la televisión participó en El tesoro del saber, donde interpretó por varios años el personaje de Marilú. De ahí saltó al programa de comedia ¡Anabel! En los años noventa participó en el programa Derbez en Cuando. En este época popularizó la dupla “Alz y Heimer”, al lado de Eugenio Derbez y con guiones de Gustavo "Gus" Rodríguez.

Posteriormente, actuó en programas como Una familia de diez, Cero en conducta y La rosa de Guadalupe. En telenovela, participó en producciones como El diario de Daniela, Serafín, Querida enemiga y Médicos, línea de vida. Su última telenovela fue Monteverde, en Las Estrellas.