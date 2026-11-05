Entretenimiento

¿Quién Fue María Alicia Delgado, Icono de la Comedia y la Televisión Educativa?

María Alicia Delgado participó en emisiones educativas como ‘El tesoro del saber’ y programas de comedia como ‘Derbez en Cuando’ y ‘¡Anabel!’

María Alicia Delgado, actrizFalleció María Alicia Delgado, ícono de la comedia mexicana. Foto: Cuartoscuro
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