¿Qué Ganó Bobby Pulido en las Elecciones de EUA y Cuáles Fueron Sus Primeras Declaraciones?

El cantante de música tejana Bobby Pulido obtuvo una victoria en las elecciones legislativas de Estados Unidos, al ganar un escaño en la Cámara de Representantes por el Distrito 15 de Texas, donde derrotó a la republicana Monica De La Cruz, quien buscaba la reelección.

El artista, quien representó al Partido Demócrata, consiguió el 62% de los votos, equivalentes a 126 mil 204 sufragios, frente a los 76 mil 305 votos que obtuvo De La Cruz, de acuerdo con los resultados electorales publicados por KSAT. Con el 99% de las casillas contabilizadas, la diferencia entre ambos candidatos fue de aproximadamente 50 mil votos.

Tras conocerse los resultados, Pulido agradeció a los habitantes del sur de Texas que acudieron a las urnas y destacó la participación ciudadana durante la jornada electoral.

“Muchas gracias a toda la raza que salió a votar. Rompimos récord”, expresó el cantante al celebrar el resultado de la contienda.

En un mensaje para sus simpatizantes, también agradeció a su familia, al equipo que lo acompañó durante la campaña y a los voluntarios que participaron en las actividades para conseguir el respaldo de los electores.

“Esta noche hicimos historia”, manifestó Pulido, quien aseguró que trabajará para representar a todos los habitantes del Distrito 15, incluso a quienes no votaron por él.

El ahora congresista electo también destacó que su compromiso no estará limitado a quienes comparten su afiliación partidista. “No estoy aquí para ser leal a un partido. Estoy aquí para luchar por Texas”, señaló en su mensaje de victoria.

Los resultados electorales todavía estaban sujetos al proceso de certificación, por lo que las cifras difundidas correspondían al conteo preliminar.

¿Quién es Bobby Pulido?

Foto: FB Bobby Pulido

Bobby Pulido es un cantante y compositor estadounidense de música tejana, nacido el 25 de abril de 1973 en Edinburg, Texas. Alcanzó reconocimiento en la década de 1990 con el lanzamiento de su álbum debut Desvelado, en 1995, que lo posicionó entre los exponentes de este género. Entre sus canciones más conocidas se encuentran “Desvelado” y “Se Murió de Amor”. En 2022 recibió su primer Grammy Latino.

Los Tigres del Norte con Bobby Pulido. Foto: Los Tigres del Norte

El artista proviene de una familia vinculada con la música regional. Es hijo del reconocido cantante tejano Roberto Pulido y de Diana Montez, hija de Mario Montez, músico norteño e integrante de Los Donneños.

Bobby Pulido también tiene una hermana, Alma Pulido, quien siguió los pasos de su familia y desarrolló una trayectoria como cantante de música tejana.