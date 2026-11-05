Internacional

¿Qué Ganó Bobby Pulido en las Elecciones de EUA y Cuáles Fueron Sus Primeras Declaraciones?

Tras conocerse los resultados, el cantante agradeció a quienes acudieron a las urnas

Foto: FB Bobby PulidoFoto: FB Bobby Pulido

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