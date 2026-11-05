Detienen en Acuña a Hombre Buscado por Autoridades de Estados Unidos

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila detuvieron en el municipio de Acuña a un hombre que era buscado por autoridades de Estados Unidos por diversos delitos relacionados con drogas y armas de fuego.

El detenido fue identificado como Carlos 'N', de 41 años, quien era buscado por los U.S. Marshals por cargos de posesión y distribución de heroína, posesión y distribución de metanfetamina, así como portación de arma de fuego.

De acuerdo con la información de la Fiscalía, la detención se realizó mediante un operativo coordinado entre la AIC y el Instituto Nacional de Migración (INM). Posteriormente, el hombre fue entregado a agentes de los U.S. Marshals mediante un procedimiento de deportación controlada, a través del Puente Internacional Acuña-Del Río, Texas.

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, destacó la coordinación y el intercambio de información entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno y agencias extranjeras para atender asuntos de seguridad y procuración de justicia, siempre dentro del marco legal mexicano.