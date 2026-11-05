Seguridad

Detienen en Acuña a Hombre Buscado por Autoridades de Estados Unidos

Carlos 'N' fue asegurado por su presunta responsabilidad en portación de arma de fuego y posesión de heroína y metanfetamina

Detienen en Acuña a Hombre Buscado en Estados Unidos por Tráfico de DrogasElementos de la AIC entregaron al hombre mediante una deportación controlada en el Puente Internacional entre Acuña-Del Río, Texas. Foto: Fiscalía de Coahuila

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Elementos de la AIC entregado mediante una deportación controlada en el Puente Internacional entre Acuña-Del Río, Texas

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