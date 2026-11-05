Detienen al Hermano del Exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por Posesión de Droga

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) detuvieron a Alejandro 'N', hermano del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por su presunta posesión de narcóticos y cartuchos de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano.

La detención ocurrió el martes 3 de noviembre de 2026, en la calle República de Haití, de la colonia Américas, en Hidalgo del Parral, cuando el hombre conducía una camioneta de color azul.

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE), el arresto se realizó en flagrancia. Durante la intervención, los agentes encontraron entre sus pertenencias tres envoltorios de plástico con diversas porciones de cocaína, así como una cajetilla de cigarros que contenía 11 cigarrillos forjados con marihuana y otro cigarrillo quemado del mismo enervante.

También le aseguraron 11 cartuchos calibre .45 milímetros, 4 mil 500 pesos en efectivo, 13 dólares y un teléfono celular.

La Fiscalía informó que Alejandro 'N' fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, junto con los objetos asegurados.

La autoridad ministerial continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal.

Cabe recordar que César Duarte fue gobernador de Chihuahua de 2010 a 2016 y enfrenta procesos penales ante autoridades mexicanas. La detención de su hermano corresponde a una investigación distinta y no implica, por sí misma, responsabilidad penal del exmandatario.

Como en todo procedimiento judicial, Alejandro 'N' se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante una sentencia emitida por la autoridad competente.

PT