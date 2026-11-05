Seguridad

Detienen al Hermano del Exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por Posesión de Droga

Alejandro 'N' fue arrestado en la colonia Américas de Parral; autoridades aseguraron cocaína, marihuana y 11 cartuchos calibre .45

Detienen a hermano de César Duarte con droga y cartuchos en ChihuahuaFoto: FGE
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Detienen al Hermano del Exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por Posesión de Droga | N+