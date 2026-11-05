Un presunto intento de asalto se registró en una miscelánea de la colonia La Dalia, en Torreón, donde un joven ingresó al establecimiento con un arma de juguete e intentó amagar al comerciante para despojarlo del dinero de las ventas. Sin embargo, el hombre se retiró del lugar sin conseguir su objetivo.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 12 de octubre. De acuerdo con el testimonio de José, propietario del negocio, el presunto responsable, de 19 años de edad, ingresó al establecimiento y lo amenazó con lo que parecía ser un arma de fuego.

Al percatarse de que se trataba de una réplica de juguete, el comerciante intentó dialogar con el joven, quien finalmente decidió retirarse aunque el incidente no pasó a mayores, José señaló que desde entonces él y su familia han reforzado las medidas de precaución para protegerse.

Por su parte, la Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que el señalado, identificado como Iván 'N', fue detenido el 14 de octubre, dos días después del intento de asalto, y quedó a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legal.