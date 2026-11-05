Seguridad

Hombre Intenta Robar Miscelánea con Arma de Juguete en Torreón, Coahuila

El propietario del establecimiento intentó dialogar con el joven al percatarse que tenía una replica

Hombre Intenta Robar Miscelánea con Arma de Juguete en Torreón, CoahuilaElementos de seguridad detuvieron a un hombre por presuntamente intentar robar una miscelánea con un arma de juguete en Torreón. Foto: Archivo N+
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+