Estos Artistas Llegarán a la Feria de San Martín Texmelucan 2026 en Puebla

Fue presentada la cartelera oficial de la Feria de San Martín Texmelucan 2026, una celebración que reunirá música, entretenimiento y actividades para las familias texmeluquenses y visitantes.

En N+ Puebla te damos todos los detalles sobre esta celebración, las fechas en que se realizará y los artistas que tienen conciertos programados de forma gratuita durante estos festejos.

La feria se llevará a cabo del 6 al 15 de noviembre de 2026 en el Deportivo San Damián, con una programación artística que reunirá a reconocidos exponentes de distintos géneros musicales, además de talento local.

Entre los artistas que se presentarán durante esta celebración se encuentra programada Gloria Trevi para el viernes 6 de noviembre, Bronco el sábado 7, Lenin Ramírez el domingo 8, Los Askis el lunes 9 y La Arrolladora el martes 10 de noviembre.

También se presentarán Las Guerreras K-Pop y Lucha Libre AAA el 11 de noviembre, Pancho Barraza el jueves 12, el Conjunto Primavera el viernes 13, Yakisimos el sábado 14 y para cerrar el domingo 15 de noviembre estará Espinoza Paz en concierto.

Para más detalles y actividades sobre esta edición de la feria puedes consultar las redes sociales oficiales del Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan.

Con información de N+

GMAZ