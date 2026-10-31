Cultura

'Catrineras 2026' Estará un Fin de Semana Más en la Exhacienda de Chautla, Puebla

De acuerdo con Convenciones y Parques, la atracción de Día de Muertos instalada en el castillo emblemático de la entidad poblana ha sido muy exitosa

Extienden Catrineras Día de Muertos 8 Noviembre 2026 Exhacienda de Chautla PueblaEl festival estará abierto al público hasta el 8 de noviembre. Foto: Karen Juárez

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'Catrineras 2026' extiende su magia en la Exhacienda de Chautla un fin de semana más. Disfruta de recorridos nocturnos y trajineras luminosas del 5 al 8 de noviembre.

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