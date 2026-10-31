'Catrineras 2026' Estará un Fin de Semana Más en la Exhacienda de Chautla, Puebla

Convenciones y Parques, organismo del Gobierno del Estado de Puebla dio a conocer que ‘Catrineras 2026’ la atracción por Día de Muertos en instalada en la Exhacienda de Chautla.

Dicho Organismo Público Descentralizado (OPD) informó que la segunda edición de este evento se alargará un fin de semana más, es decir, del jueves 5 al domingo 8 de noviembre.

Cabe destacar que el festival en San Lucas El Grande tenía una meta de 150 mil visitantes y una derrama cercana a 70 millones de pesos, misma que de acuerdo con los organizadores ya se rebasó.

Entre las actividades que pueden disfrutar los visitantes se destacan recorridos nocturnos, trajineras luminosas para recorrer el lago, escenificaciones de leyendas tradicionales, casas del terror y altares monumentales.

En el marco de de ‘Catrineras 2026’ se inauguró ‘Chautla Encantada’, un nuevo parque temático inmersivo que ofrecerá espectáculos sensoriales e iluminación artística en sus bosques y manantiales durante todo el año.

El boleto de entrada general se mantiene en 50 pesos, y algunas atracciones específicas del parque temático tienen costo extra. El horario es de jueves a domingo de 13:00 a 23:00 horas.

Con información de N+

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