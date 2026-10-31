Estos Serán los Horarios de los Panteones para el Día de Muertos en Guanajuato

Antes y durante la celebración del Día de Muertos, en algunas ciudades se tendrán horarios especiales para que miles de personas acudan a los panteones y recuerden de una manera especial a sus seres queridos.

En el municipio de León, son varios los campos santos que tendrán un ajuste en el horario, todo con la finalidad de que las personas puedan acudir entre el 1 y 2 de noviembre a visitar a sus familiares.

Ante ello, las autoridades municipales informaron que las labores de vigilancia de la Policía Vial se implementarán de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., con apoyo de recorridos peatonales de la Policía Municipal, Bomberos y Protección Civil.

En León, los horarios de todos los panteones municipales será de 10 de la mañana a 6 de la tarde, donde las autoridades informaron que está prohibido el consumo de alimentos y de las bebidas alcohólicas.

Por su parte, en Irapuato se informó que durante el 1 y 2 de noviembre, los panteones abrirán en horario de 8 de la mañana a 8 de la noche aproximadamente, donde también se contará con operativos de seguridad.

Asimismo, en Celaya se informó a la ciudadanía que los panteones municipales estarán abiertos desde las 8:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, donde se contará con el apoyo de Protección Civil y Seguridad Pública.

De igual manera, en Guanajuato Capital, los campos santos abrirán el 1 de noviembre desde las 8:00 de la mañana, y permanecerán con las puertas abiertas hasta las 8:00 de la noche del día 2 de noviembre.