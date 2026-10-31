Sociedad

Estos Serán los Horarios de los Panteones para el Día de Muertos en Guanajuato

En ciudades como León, Irapuato y Celaya se tienen programados extender los horarios de los campos santos

Varios panteones de León han sido decorados para esta festividad.Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Los panteones tendrán horarios especiales este Día de Muertos. León, Irapuato y Celaya se preparan para recibirte con seguridad y cuidado.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+