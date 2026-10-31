Matan al Luchador 'Darkness' en Chetumal, Quintana Roo

El luchador independiente Bernardo Federido Chalé Barea, mejor conocido como 'Darkness', fue asesinado en Chetumal, Quintana Roo.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo confirmó el homicidio del luchador en circunstancias aún desconocidas.

Antes de ser conocido como Darkness, se presentó en Campeche y Quintana Roo bajo el nombre de Mr. Zodiaco.

Previo a su incursión en los encordados, trabajó como elemento de la Policía Estatal de Quintana Roo.

Familiares y amigos despidieron al luchador en redes sociales, a quien describieron como un apasionado de la lucha libre.

AMP