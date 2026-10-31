Homicidios

Vinculan a Sujeto por Presunto Homicidio de Hombre en Baile de Pahuatlán, Puebla

Antonio 'N' habría atacado con un arma de fuego a su víctima durante un evento llevado a cabo en las canchas ubicadas en la comunidad de Atla

Vinculado Antonio N Homicidio Hombre Baile Canchas Atla Pahuatlán Sierra Norte PueblaAntonio 'N' habría matado a su víctima en la comunidad de Atla. Foto: X @FiscaliaPuebla

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Antonio 'N' enfrenta prisión preventiva tras ser vinculado por homicidio en un evento de Pahuatlán. La investigación sigue hasta diciembre.

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