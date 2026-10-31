Vinculan a Sujeto por Presunto Homicidio de Hombre en Baile de Pahuatlán, Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó que obtuvo la vinculación a proceso de Antonio ‘N’, de 56 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido hace más de diez años en el municipio de Pahuatlán,

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 13 de mayo de 2016, cuando la víctima se encontraba en un baile celebrado en las canchas de la comunidad de Atla.

En ese momento, el hoy imputado presuntamente se acercó portando un arma de fuego y un machete, disparó contra su objetivo y posteriormente huyó del lugar de los hechos.

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El pasado 28 de octubre, Antonio ‘N’ fue puesto a disposición del Juez de Control de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, Al día siguiente, durante la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló imputación por homicidio calificado y presentó los datos de prueba correspondientes.

Tras su valoración, la autoridad judicial resolvió vincularlo a proceso, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y concediendo un plazo de dos meses para la investigación complementaria, que concluirá el próximo 29 de diciembre.

Por último, la FGE Puebla refrendó su compromiso de continuar con las diligencias necesarias para fortalecer el proceso penal y procurar justicia por estos hechos en la Sierra Norte.

Con información de N+

GMAZ