Homicidios

Sentencian a Expolicía por Asesinato de su Pareja que Estaba Embarazada en Puebla

Galdino 'N' recibió una condena por el feminicidio de su concubina y del producto de la concepción tras hechos ocurridos en el municipio Huejotzingo

Galdino 'N' sentenciado a 55 años en prisión por feminicidio y aborto.Galdino 'N' sentenciado a prisión por feminicidio y aborto. Foto: FGE Puebla

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Galdino 'N' fue sentenciado a 55 años en prisión por el feminicidio de su concubina y el aborto del producto de la concepción.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+