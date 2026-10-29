Sentencian a Expolicía por Asesinato de su Pareja que Estaba Embarazada en Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla obtuvo una sentencia condenatoria de 55 años de prisión en contra de Galdino 'N' tras ser declarado penalmente responsable de los delitos de feminicidio y aborto, en agravio de su concubina y del producto de la concepción.

Los hechos ocurrieron al interior de una vivienda ubicada en la calle Primero de Mayo, en la junta auxiliar de San Mateo Capultitlán, municipio de Huejotzingo.

La víctima se encontraba en la recámara con el hoy sentenciado, cuando este comenzó a agredirla físicamente y posteriormente la asfixió por estrangulamiento.

Cabe destacar que la mujer se encontraba con 21 semanas de gestación, por lo que Galdino 'N' interrumpió de manera directa el embarazó y provocó la muerte ambos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sentencian a Expolicía por Feminicidio de su Pareja Embarazada en Huejotzingo, Puebla

Tras privarla de la vida, el agresor cubrió el cuerpo con cobijas y huyó del domicilio, siendo captado por cámaras de videovigilancia de la zona y ubicado por testigos

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación por el caso ocurrido el 3 de octubre de 2023 y obtuvo la detención del concubino de la víctima.

La representación social desahogó ante el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento dictámenes forenses, peritajes en criminalística, análisis de video, autopsia psicológica y estudios de trabajo social que comprobaron los antecedentes de violencia física, psicológica y amenazas de muerte que el imputado ejercía contra la joven.

Finalmente, este 29 de octubre de 2026 se dio a conocer que luego de un sustento probatorio, causó ejecutoria la sentencia condenatoria de 55 años de prisión en contra de Galdino 'N', declarado penalmente responsable de los delitos de feminicidio y aborto

Al desecharse el recurso de apelación en segunda instancia por presentarse de forma extemporánea, la resolución judicial causó estado de forma definitiva, ratificando la condena de 55 años de cárcel, la negativa de conmutación de la pena, suspensión de derechos civiles y políticos, amonestación, así como el pago por indemnización económica, daño moral y material.

Con información de N+

MCS