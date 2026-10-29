Seguridad

Aguascalentense Desaparece Tras Accidente Ferroviario en España

Fernando tuvo contacto con su hermana durante el martes; al día siguiente, ya no supieron nada de él

Fernando de Jesús CalvilloBuscan a Fernando de Jesús Calvillo, desaparecido en España. Foto: FB Claudia Ávila

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Un accidente ferroviario en España deja a Fernando Calvillo desaparecido. Su familia no tiene noticias desde el martes.

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