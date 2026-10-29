Aguascalentense Desaparece Tras Accidente Ferroviario en España

Un aguascalentense se encuentra desaparecido tras un choque de trenes en Toledo, España. Familiares piden ayuda para localizarlo.

Se trata de Fernando de Jesús Calvillo, quien viajaba en el vagón 8 de Madrid a Sevilla. Luego del accidente, perdieron comunicación con él y no se encuentra en la lista de lesionados ni muertos.

"Desde la mañanita me puse en contacto con ellos y me estaban comunicando lo que iban sabiendo, iban investigando pero me dijeron hace un rato que no hay registro en ningún hospital de mi hermano ni en ningún campamento”, dijo Alehmi Calvillo, hermana de Fernando.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Desaparece Aguascalentense Tras Choque de Trenes en Toledo, España

El martes fue el último día que Alehmi tuvo comunicación con su hermano, vía telefónica, cuando les compartió algunas imágenes de los lugares que visitó. El miércoles que vieron la noticia, y al no localizarlo, inició su desesperación y movilización con autoridades españolas

Fernando viajaba con su pareja, originario de Oklahoma, Estados Unidos, según medios españoles, él se encuentra hospitalizado debido a lesiones que presentó, está fuera de peligro. Familiares de Fernando piden apoyo para localizarlo y en caso de tener cualquier información, comunicarse al 449 222 86 49 o al 405 836 28 80. Hasta el momento, no ha habido contacto entre familiares de Fernando y autoridades estatales.