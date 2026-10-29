Un sujeto identificado como José Pedro 'N' recibió una sentencia condenatoria de 50 años de prisión, luego de acreditarse plenamente su culpabilidad en el delito de secuestro agravado cometido en agravio de una adolescente de 14 años en el municipio de Quimixtlán en Puebla.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) reveló que las investigaciones ministeriales establecieron que la tarde del 22 de abril de 2024, en la localidad de Limontitla, la víctima acudió al domicilio del ahora sentenciado para llevar alimentos.

Mediante el uso de fuerza física e intimidación con arma de fuego, el agresor la introdujo a su vivienda y posteriormente la trasladó a una cueva de la zona, donde la mantuvo en cautiverio durante varios días y ejerció violencia sexual en su contra.

Gracias a labores de búsqueda encabezadas por familiares y vecinos, la menor fue localizada el 25 de abril de 2024 en la entrada de la cavidad donde el imputado le impedía la salida.

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La mujer fue rescatada y José Pedro 'N' puesto a disposición de las autoridades. La representación social sustentó la acusación ante el Tribunal de Enjuiciamiento mediante peritajes en medicina forense, criminalística, inspecciones de campo y valoraciones psicológicas con perspectiva de infancia y género.

Posteriormente, el Tercer Tribunal de Alzada Colegiado en Materia Penal confirmó la responsabilidad penal del sentenciado, quedando en firme el castigo de 50 años de prisión, una multa de 108 mil 570 pesos, la negativa a cualquier beneficio de conmutación de la pena, suspensión de derechos civiles y políticos, amonestación privada y la condena a la reparación del daño moral y material.

Con información de N+

JAPR