Seguridad

Secuestró y Abusó de Adolescente que Acudió a Entregar Comida en su Domicilio en Puebla

La víctima fue obligada a entrar a la vivienda de Quimixtlán mediante intimidación con arma de fuego y uso de la fuerza física

La víctima fue llevada a una cueva donde el hombre la mantuvo privada de la libertad.La víctima fue llevada a una cueva donde el hombre la mantuvo privada de la libertad. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Una joven de 14 años fue secuestrada y abusada en Puebla. José Pedro 'N' recibió 50 años de prisión.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+