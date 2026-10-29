Seguridad

Sujeto Detenido por Presuntamente Golpear a su Hija y Esposa en Hermosillo

El hombre aparentemente agredió a la adolescente de 16 años y posteriormente a su pareja cuanto trato de intervenir en un domicilio de la colonia El Llano de la capital de Sonora

Sujeto Detenido por Presuntamente Golpear a su Hija y Esposa en HermosilloSujeto Detenido por Presuntamente Golpear a su Hija y Esposa en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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