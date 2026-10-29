Sujeto Detenido por Presuntamente Golpear a su Hija y Esposa en Hermosillo

Una adolescente, de 16 años, fue agredida a tablazos por su propio padre, quien también golpeó e insultó a su esposa cuando intervino para defender a la menor, en un domicilio de la colonia El Llano, al poniente de Hermosillo.



Alrededor de las 17:50 horas del miércoles el presunto agresor, identificado como Álvaro “N”, de 46 años, llegó a la vivienda ubicada en la calle Arroyo y le exigió 50 pesos a su hija adolescente.



Sin embargo, al no recibir el dinero que solicitaba, presuntamente tomó una tabla y comenzó a agredir físicamente a la menor.



Ante la situación, la madre de la adolescente, de 44 años, intervino para defender a su hija e intentar detener la agresión, no obstante, el hombre también arremetió contra ella, empujándola, jaloneándola e insultándola, de acuerdo con el reporte de los hechos proporcionado a las autoridades municipales.



La mujer denunció lo ocurrido ante los agentes, quienes procedieron a detener a Álvaro “N” por su presunta responsabilidad en las agresiones contra su esposa y su hija.



El caso quedó bajo conocimiento de las autoridades correspondientes para las investigaciones y el seguimiento legal.



El hombre fue puesto a disposición por los delitos de violencia familiar, lesiones y lo que resulte, mientras que los hechos ocurrieron en el sector poniente de la capital sonorense.