Joven Muere tras ser Atropellado en Libramiento de Hermosillo

Un joven de entre 18 y 20 años de edad perdió la vida tras ser atropellado la noche del miércoles pasado, en el libramiento de Hermosillo, a la altura del kilómetro 18, en el sector oriente de la ciudad.



El accidente fue reportado a las autoridades, quienes se trasladaron al lugar junto con paramédicos de servicio particular para atender a la víctima, pero al intentar brindarle los primeros auxilios, el joven ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas por el impacto.



Hasta el momento, la identidad del fallecido no ha sido revelada y tampoco se han esclarecido las circunstancias en las que ocurrió el atropellamiento, dado a que es una carretera de uso exclusivo a la circulación vehicular, en su mayoría unidades de carga pesada.



Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar cómo sucedieron los hechos y establecer las condiciones en las que el joven fue arrollado sobre esta carretera, utilizada para rodear la capital sonorense.