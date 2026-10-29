Accidentes

Joven Muere tras ser Atropellado en Libramiento de Hermosillo

El masculino de entre 18 y 20 años perdió la vida luego de no superar las lesiones causadas por el impacto en el sector oriente de la ciudad

Joven Muere tras ser Atropellado en Libramiento de HermosilloJoven Muere tras ser Atropellado en Libramiento de Hermosillo. Foto: Archivo N+

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