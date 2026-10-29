Accidentes

Un Tráiler Embistió Cuatro Vehículos en la Carretera Apizaco-Tlaxcala

Debido al accidente fue cerrada en su totalidad la carretera a la altura de El Molinito en Tizatlán; hay cuatro personas lesionadas

Cuatro lesionados deja choque múltiple a la altura de El Molinito.Cuatro lesionados deja choque múltiple a la altura de El Molinito. Foto: Es Imagen Tlaxcala

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Impactante accidente en la carretera Apizaco-Tlaxcala: un tráiler embistió cuatro vehículos, dejando cuatro heridos. La vía está cerrada en Tizatlán.

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