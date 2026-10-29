Un Tráiler Embistió Cuatro Vehículos en la Carretera Apizaco-Tlaxcala

Un fuerte accidente provocó el cierre total a la circulación de la la carretera Apizaco-Tlaxcala, pasando El Molinito con dirección a la capital.

En el percance a la altura de Tizatlán, estuvieron involucrados un tráiler y cuatro vehículos particulares.

De acuerdo con los primeros reportes, cuatro personas resultaron lesionadas y recibieron atención prehospitalaria; hasta el momento se desconoce cuál fue la causa del choque múltiple.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional (GN) y de Vialidad Estatal para abanderar la zona, mientras operadores de grúas realizaron las maniobras para retirar las unidades siniestradas y liberar la vialidad.

La circulación hacia Apizaco también presentó complicaciones debido a trabajos de reencarpetamiento en un tramo cercano, por lo que se recomienda tomar vías alternas y evitar la zona.

Con información de N+

JAPR