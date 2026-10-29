Mujer Resulta Lesionada Luego de ser Atropellada en el Centro de Hermosillo

Una mujer de aproximadamente 50 años de edad resultó lesionada la mañana de este jueves, luego de ser atropellada por un automóvil cuando cruzaba la calle Matamoros, en el cruce con Nuevo León, en la colonia Centro de Hermosillo.



El percance se registró poco después de las 08:00 horas, cuando un vehículo sedán blanco circulaba de norte a sur por la calle Matamoros. En ese momento, la mujer, identificada como Gloria, atravesaba la vialidad en dirección de poniente a oriente, cuando fue arrollada por la unidad.



Tras el accidente, elementos del Departamento de Bomberos acudieron para brindarle atención inicial a la afectada, mientras que paramédicos de la Cruz Roja se hicieron cargo de su valoración y posteriormente la trasladaron a un hospital público para recibir atención médica.



Debido a lo ocurrido, el conductor del automóvil fue puesto a disposición del Ministerio Público especializado en hechos de tránsito, instancia que se encargará de las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades derivadas del atropellamiento.