Accidentes

Mujer Resulta Lesionada Luego de ser Atropellada en el Centro de Hermosillo

El percance se registró poco después de las 8:00 de la mañana de este jueves en el cruce de las calles Matamoros y Nuevo León

Mujer Resulta Lesionada Luego de ser Atropellada en el Centro de HermosilloMujer Resulta Lesionada Luego de ser Atropellada en el Centro de Hermosillo. Foto: Archivo N+

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