Economía

Peso Mexicano Cae a Niveles No Vistos desde Octubre de 2025 tras Datos Económicos de EUA

La Bolsa Mexicana de Valores subió en contraste con una caída de Wall Street, mientras los inversores siguen atentos a la temporada de resultados corporativos

Dólares y billetes mexicanos. Foto: N+Dólares y billetes mexicanos. Foto: N+

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