¿Los Bancos Abren el 2 de Noviembre 2026? Así Será el Servicio por Día de Muertos

El Día de Muertos es una de las fechas en las que las familias mexicanas acostumbran visitar los panteones y participar en distintas actividades. Por ello, quienes necesitan realizar operaciones bancarias deben tomar en cuenta si las sucursales abrirán con normalidad o si habrá cambios en sus horarios de atención.

En este sentido, los bancos no abrirán el lunes 2 de noviembre de 2026, por lo que suspenderán la atención en sucursales. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) incluyó esta fecha en el calendario oficial de días inhábiles para las entidades financieras sujetas a su supervisión.

¿Qué servicios bancarios estarán disponibles?

Aunque las sucursales permanecerán cerradas, los clientes podrán utilizar alternativas como cajeros automáticos, aplicaciones móviles y banca por internet, de acuerdo con los servicios que ofrezca cada institución. Estas opciones permiten realizar operaciones como consultar saldos, retirar efectivo y hacer transferencias electrónicas.

Sin embargo, es importante verificar las condiciones de cada banco, ya que algunos trámites requieren atención presencial y otros pueden tener tiempos de procesamiento específicos.

¿Cuándo abrirán los bancos después del Día de Muertos?

Las sucursales reanudarán su atención habitual el martes 3 de noviembre, una vez concluido el día inhábil bancario. Por ello, quienes necesiten realizar depósitos, aclaraciones o gestiones directamente en ventanilla deberán organizar sus visitas con anticipación.

También es importante considerar que el domingo 1 de noviembre coincide con el cierre habitual de muchas sucursales por ser fin de semana, aunque los horarios pueden variar según la institución.

Para evitar contratiempos, se recomienda consultar los canales oficiales del banco antes de acudir y adelantar los trámites que requieran atención de un ejecutivo. Así, los usuarios podrán organizar sus operaciones durante las celebraciones de Día de Muertos sin depender de la atención presencial.