Economía

SRE Está 'Cautelosamente Optimista' por Acuerdo Comercial con Estados Unidos

Roberto Velasco aseguró que el tema de la energía no es un problema en las negociaciones

Acuerdo México-Estados UnidosSobre el T-MEC, el canciller destacó que los tres países coinciden en la importancia de mantener el acuerdo. Foto: Reuters.

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