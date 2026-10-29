SRE Está 'Cautelosamente Optimista' por Acuerdo Comercial con Estados Unidos

El canciller Roberto Velasco se mostró este miércoles "cautelosamente optimista" de lograr un acuerdo comercial con Estados Unidos, en medio de las conversaciones bilaterales y la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Velasco explicó que México mantiene dos vías de negociación con Washington: una sobre los aranceles vigentes y las barreras no arancelarias impuestas por Estados Unidos, y otra sobre la revisión del T-MEC.

"Siempre digo que soy cautelosamente optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo respecto de estos dos asuntos", afirmó el funcionario en la Conferencia de Inversionistas Globales del Instituto Milken.

El canciller sostuvo que ambos países han conseguido avances importantes durante los últimos meses, aunque reconoció que las conversaciones "no son sencillas".

Sin embargo, evitó fijar una fecha para alcanzar un acuerdo.

"Si lograremos esto en un plazo determinado dependerá de las propias conversaciones y no de intentar cumplir alguna fecha límite", expuso.

Sobre el T-MEC, el canciller destacó que los tres países coinciden en la importancia de mantener el acuerdo y mencionó posibles escenarios de "ganar-ganar".

"Probablemente existen escenarios en los que los tres países pueden salir beneficiados, por ejemplo, en materia de reglas de origen en determinados sectores", señaló.

Además, Velasco aseveró que el tema de la energía "no es un problema" en las negociaciones, luego de cuestionamientos de Estados Unidos sobre el trato que reciben sus empresas frente a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.

Las negociaciones han cobrado intensidad durante 2026, en paralelo a la revisión del T-MEC y a los contactos bilaterales para evitar un mayor deterioro comercial.

Desde marzo, México y Estados Unidos abrieron rondas de diálogo sobre reglas de origen, cadenas de suministro, agricultura y sectores industriales estratégicos, con la intención de preservar la integración regional en medio de nuevas presiones arancelarias y de la competencia con Asia.

El proceso entró en una fase más delicada después de que Estados Unidos rechazara el 1 de julio prorrogar el acuerdo por otros 16 años y optara por revisiones anuales, una decisión que elevó la incertidumbre sobre el futuro del tratado.

En ese contexto, México ha insistido en mantener el acceso preferencial al mercado estadounidense y en alcanzar entendimientos que permitan aliviar los gravámenes sobre acero, aluminio y automóviles, mientras Washington busca ajustes en temas como barreras no arancelarias, seguridad económica y contenido regional.

ASJ