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América Empata Ante Xolos y Posterga su Pase Directo a la Liguilla del Apertura 2026

Las Águilas igualaron con un gol del colombiano Miguel Borja, en un partido pendiente de la séptima fecha del torneo

América XolosLas Águilas del América, del entrenador uruguayo Guillermo Almada, lideran la clasificación con 28 puntos, dos más que sus inmediatos perseguidores: Cruz Azul y Guadalajara. Foto: Reuters.

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