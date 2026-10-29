Peso Respira y Rompe Racha Perdedora: ¿Cómo Cotiza este Jueves el Dólar?

El dólar estadounidense cotiza este jueves en 18.75 pesos mexicanos en promedio en las instituciones bancarias.

La jornada previa, la divisa nacional tuvo una recuperación en el tipo de cambio motivado por la decisión de la Reserva Federal (Fed) de mantener sin cambio la tasa de interés.

Nuestra moneda se negociaba en 18.6238 unidades por dólar cerca del cierre de la jornada, con una ganancia de un 0.24%, ante el declive global de la divisa de Estados Unidos.

Ayer se planteaba que la decisión de la Fed podría impulsar al peso o presionarlo, dependiendo si no se movía la tasa de referencia o no, lo que ocurrió finalmente este miércoles.

Por esta razón, especialistas afirmaron que el peso seguirá volátil y lo ocurrido este miércoles tiene que ver más con un factor externo que por la fortaleza de la divisa nacional.

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El Banxico informó que el cierre del dólar el miércoles fue de 18.6261 pesos por billete verde, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

En cuanto al precio del dólar, que se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 28 de octubre en los 18.64 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 18.6673 pesos por dólar para este jueves.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 18.6525 pesos por cada divisa verde.

Mientras que la cotización del dólar estadounidense en las instituciones bancarias oscila a la compra en 18.3808 pesos por billete verde, y a la venta en 18.8019.

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Con información de N+

ICM