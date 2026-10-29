Dólar

Peso Respira y Rompe Racha Perdedora: ¿Cómo Cotiza este Jueves el Dólar?

Este miércoles, la divisa mexicana logró un ligero repunte luego de que la Reserva Federal mantuviera sin cambios su tasa de referencia

Dólares junto a una moneda de un peso mexicano. Foto: N+Dólares junto a una moneda de un peso mexicano. Foto: N+
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