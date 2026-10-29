Política

Muere Cuauhtémoc Cárdenas a los 92 Años: Referente de la Izquierda en la Política Mexicana

Fue una de las figuras políticas más destacadas de la segunda mitad del siglo XX y personaje clave en la democratización del país

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Muere Cuauhtémoc Cárdenas, Tres Veces Candidato a la Presidencia y Fundador del PRD
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