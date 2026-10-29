Muere Cuauhtémoc Cárdenas a los 92 Años: Referente de la Izquierda en la Política Mexicana

El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, tres veces candidato presidencial, hijo de un presidente mítico y pilar indiscutible de la izquierda mexicana, murió este miércoles a los 92 años en la Ciudad de México.

Su trayectoria estuvo marcada por la construcción de una oposición que desafió al poder en el país. Tras su muerte, la presidenta Claudia Sheinbaum, exmandatarios y políticos de todos los partidos expresaron su pésame.

Cuauhtémoc Lázaro Cárdenas Solórzano nació el 1 de mayo de 1934. Fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), es considerado uno de los principales líderes históricos de ese partido político.

En 1988, hizo una de las declaraciones que daría esperanza a mujeres y hombres por igual en el país.

"Levantaremos una nación de mujeres y hombres libres e iguales ante la ley y ante la vida, una patria democrática y solidaria, un México para los mexicanos todos. Tenemos las mejores armas para alcanzar el triunfo: la razón y la confianza. Viva México, viva México, viva México", lanzó.

Fue ingeniero civil, político, tres veces candidato a la Presidencia de México, gobernador y jefe de Gobierno. Se convirtió en una de las figuras políticas más destacadas de la segunda mitad del siglo XX y destacó como personaje clave en la democratización y la alternancia política en México.

Hijo del general Lázaro Cárdenas del Río, nació en la Ciudad de México, justo cuando su padre realizaba la campaña que lo llevó a la presidencia ese mismo año. Durante sus años en Los Pinos junto a su padre, Cárdenas vivió también con niños y jóvenes de diferentes partes del país, a quienes sus padres invitaron a estudiar en la Ciudad de México.

Mientras era alumno del jardín de niños Brígida Alfaro, en la Colonia del Valle, coincidió con Porfirio Muñoz Ledo, con quien más tarde encabezaría un movimiento democratizador en México.

Concluyó sus estudios de bachillerato en el Colegio de San Nicolás de la Universidad Michoacana, de inmediato, inicia la carrera de ingeniero civil, en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Cárdenas se tituló como ingeniero civil por la UNAM en 1955 y posteriormente hizo una residencia estudiantil en Francia e Italia. A su regreso, en 1960, inició su vida profesional como encargado del Comité de Estudios de la Cuenca del Río Balsas, en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

En enero de 1961, participó en la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la Emancipación Económica y la Paz, a la que asisten eminentes hombres de diferentes tendencias y posiciones políticas, en busca de nuevos horizontes para el progreso, bienestar y paz de sus pueblos.

El 2 de abril de 1963 contrajo matrimonio con Celeste Batel, con quien procreó a tres hijos: Lázaro, Cuauhtémoc y Camila.

Hasta 1969, ocupó diversos puestos en Recursos Hidráulicos, y en 1971 fue nombrado subdirector general de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas.

Su carrera política inició en 1976, cuando fue electo senador de la República por el estado de Michoacán. Posteriormente, regresó a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos como subsecretario, cargo que ocupó hasta 1980.

Ese mismo año, fue electo gobernador de Michoacán para el periodo 1980-1986.

Durante su mandato, Cárdenas reconoció las victorias del PAN en los municipios de Zacapu, Uruapan y Zamora, algo poco frecuente en esos años.

Como militante del PRI desde 1961, había formado parte de diversos movimientos identificados como nacionalistas y de izquierda al interior del partido, por lo que fundó la "Corriente Democrática" del PRI en 1987.

En 1987. participó en la fundación de la llamada "Corriente Democrática" del PRI, junto a personajes como Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo y César Buenrostro.

El objetivo de la Corriente Democrática era recuperar los principios nacionalistas y socialdemócratas del PRI, además de transparentar el proceso mediante el cual el partido definía al candidato a la presidencia, que hasta entonces era designado por el presidente en turno.

El 4 de octubre de 1987, Carlos Salinas de Gortari fue declarado candidato del PRI y, como consecuencia, la Corriente Democrática inició una serie de movilizaciones que derivaron en la ruptura de este grupo con el partido.

En 1988 compitió por la presidencia de México por primera vez, tras ser designado como el candidato de la Corriente Democrática, con el apoyo de organizaciones políticas y sociales como el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido Popular Socialista y el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, entre otras.

La elección presidencial de ese año se convirtió en una de las más polémicas de la historia moderna de México.

La tarde del 6 de julio de 1988, cuando por primera vez fue posible seguir paso a paso el cómputo de la elección de manera pública, el sistema se detuvo mientras los primeros resultados reflejaban una mayoría de votos en favor de Cárdenas.

La llamada "caída del sistema" y el triunfo del candidato del PRI, Carlos Salinas, desató una ola de acusaciones de fraude y movilizaciones en todo el país, que convirtieron a Cárdenas Solórzano en una figura clave en la transición democrática en México.

El 10 de julio de 1988, el candidato dijo que la ciudadanía no aceptaría un presidente surgido de la ilegitimidad.

"Las cifras de la Comisión Federal Electoral no son creíbles y solo pueden ser producto del fraude. La información no está llegando al pueblo, pero el pueblo no admite el engaño del gobierno ni menos acepta a un gobierno que surja del fraude", dijo.

En 1989, fundó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) junto con los partidos, organizaciones y personajes que integraron la Corriente Democrática, y se convirtió en su primer presidente.

En 1993, compitió nuevamente a la presidencia, ahora como candidato del PRD. Durante la campaña, participó en el primer debate televisado en la historia de México, y finalmente perdió ante el candidato del PRI, Ernesto Zedillo, que ocupó la candidatura del PRI tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio.

En 1997 se convirtió en el primer jefe de gobierno de la Ciudad de México. Hizo historia al convertirse en el primero en ocupar ese cargo por votación popular en la Ciudad de México, con casi el 50% de los sufragios.

El 5 de diciembre de 1997, rindió protesta a la jefatura.

"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes que de ellos emanan, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de jefe de gobierno del Distrito Federal, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión y del Distrito Federal, y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande", afirmó.

Tras apenas dos años en el cargo, renunció en 1999 para competir por tercera vez en una elección presidencial, esta vez como candidato de la Alianza por México, que aglutinaba al PRD, el PT, Convergencia, el Partido Alianza Social y el Partido de la Sociedad Nacionalista.

Sin embargo, la coalición obtuvo apenas el 16% de los votos.

En 2005 declaró sus intenciones de volver a competir por la presidencia, aunque el PRD eligió como candidato a Andrés Manuel López Obrador.

En 2014, renunció al PRD, partido que fundó y con el que marcó la vida política de México a finales del siglo pasado. Después, no volvió a ocupar ningún cargo público.

La presidenta Sheinbaum, quien lo definió como un hombre de principios firmes que transformó la vida política del país, lo nombró presidente honorario de la Comisión Consultiva del Petróleo de Petróleos Mexicanos (Pemex) en abril pasado.

La noche de este miércoles, al expresar su pésame por la muerte del ingeniero, la mandataria dijo que Cárdenas Solórzano siempre fue fiel a la defensa de la soberanía nacional y las causas sociales y que su dignidad y convicción republicana quedan como un referente imprescindible. Otros políticos igual lamentaron el fallecimiento y aseguraron que la vida política nacional está de luto.

Con información de N+