¿Cuándo Ponen la Mega Ofrenda UNAM 2026? Fechas y Horarios para Visitar Altar de Día de Muertos

La Universidad Nacional Autónoma de México alista los últimos detalles de la Mega Ofrenda que este 2026 tiene por temática "475 Trayectorias que nos sustentan", y en N+ te adelantamos cuándo la ponen, qué días se puede visitar y en qué horarios.
Los organizadores del XXIX Festival Universitario de Día de Muertos. Mega Ofrenda decidieron encaminar la celebración a los 475 años de la Máxima Casa de Estudios, a través de un recorrido desde sus raíces con la Real y Pontificia Universidad de México (fundada en 1551) hasta la actualidad.
Este altar se plantea como un punto de encuentro entre la comunidad universitaria y el público en general; un espacio para habitar la memoria y reconocer el valor de su historia compartida.