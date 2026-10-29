Sociedad

¿Cuándo Ponen la Mega Ofrenda UNAM 2026? Fechas y Horarios para Visitar Altar de Día de Muertos

La entrada a la instalación que durará 3 días consecutivos será gratuita y estará disponible para la comunidad universitaria y público en general.

Catrina en UNAM. Cuándo ponen Mega Ofrenda UNAM 2026.La temática de la Megaofrenda UNAM de este 2026 es 475+ Trayectorias que nos sustentan. Foto: Cuartoscuro.

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¿Cuándo Ponen la Mega Ofrenda UNAM 2026? Fechas y Horarios para Ver Altares de Muertos en Ciudad Universitaria | N+