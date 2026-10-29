¿Cuándo Ponen la Mega Ofrenda UNAM 2026? Fechas y Horarios para Visitar Altar de Día de Muertos

La Universidad Nacional Autónoma de México alista los últimos detalles de la Mega Ofrenda que este 2026 tiene por temática "475 Trayectorias que nos sustentan", y en N+ te adelantamos cuándo la ponen, qué días se puede visitar y en qué horarios.

Los organizadores del XXIX Festival Universitario de Día de Muertos. Mega Ofrenda decidieron encaminar la celebración a los 475 años de la Máxima Casa de Estudios, a través de un recorrido desde sus raíces con la Real y Pontificia Universidad de México (fundada en 1551) hasta la actualidad.

Este altar se plantea como un punto de encuentro entre la comunidad universitaria y el público en general; un espacio para habitar la memoria y reconocer el valor de su historia compartida.

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¿Cuándo ponen la Mega Ofrenda UNAM 2026 y qué días se Puede Visitar?

La exhibición de ofrendas elaboradas por integrantes de la comunidad universitaria abrirá sus puertas al público a partir del sábado 31 de octubre de 2026.

La cita es en la explanada del Universum, Museo de las Ciencias, ubicado en Ciudad Universitaria, al sur de la Ciudad de México.

Los altares se podrán visitar durante 3 días consecutivos, es decir hasta el lunes 2 de noviembre, fecha en la que México celebra el Día de Muertos.

Además de la Mega Ofrenda, la UNAM ha organizado otras actividades culturales en torno a la festividad tales como los Concursos Universitarios de Calaveritas, Video Cortometraje y Expresarte UNAM.

Puedes consultar la programación completa en la página web de la Mega Ofrenda UNAM 2026.

Horario Mega Ofrenda UNAM 2026 y cómo llegar

Si estás planeando visitar los altares que instalarán en la Ciudad Universitaria de Ciudad de México, toma en cuenta que estarán disponibles de 11:00 a 21:00 horas.

La entrada es gratuita y puedes llegar en transporte público o vehículo particular:

Metro:

Utiliza la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC), y baja en la estación "Universidad".

Sigue los señalamientos para llegar al paradero del "Pumabús" y aborda la Ruta 3 que te dejará frente al Universum.

Metrobús

Utiliza la Línea 1 y baja en la estación "Centro Cultural Universitario” (CCU).

Toma el Pumabús Ruta 3 o Ruta 10 para llegar al Universum, o bien llega caminando al cruzar por la Zona Cultural.

Automóvil Particular: