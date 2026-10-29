Cuauhtémoc Cárdenas: el líder Moral de la Izquierda que Dejó al Partido que Fundó

A finales de la década de 1980, Cuauhtémoc Cárdenas se ganó el apodo de "líder moral" del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El 26 de mayo de 1989, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez fundaron el Partido de la Revolución Democrática, que representaba la postura de la izquierda del país.

La creación de este partido político se dió después de que Cárdenas perdiera las elecciones presidenciales ante Carlos Salinas de Gortari, en 1988.

La ideología de Cuauhtémoc Cárdenas se centró en el nacionalismo revolucionario, por lo que fue considerado un líder emblemático de la izquierda mexicana.

Además, la creación de este partido político surgió de la necesidad de dar voz a los ciudadanos que se sentían abandonados por las políticas implementadas por el Partido Revolucionario Institucional, PRI.

El lema del PRD fue "Democracia ya, patria para todos".

En 1994 Cárdenas buscó por segunda ocasión la presidencia, esta vez con el PRD. Terminó de tercero luego de la victoria del PRI.

De 1997 a 1999 Cuauhtémoc Cárdenas fue el primer jefe de Gobierno del Distrito Federal electo, pero renunció en para presentar su tercera candidatura a la presidencia del 2000.

En esta ocasión quedó de tercero y se dio un cambio político, pues Vicente Fox ganó con el PAN.

Su salida del partido político se dio en noviembre de 2014.

El excandidato presidencial mencionó que tuvo algunos desacuerdos con la forma de conducción del partido y con las decisiones tomadas por el nuevo Comité Ejecutivo.

Luego no participó más en la vida pública y se distanció de su exaliado, Andrés Manuel López Obrador.

Era un símbolo precedente del movimiento que el tabasqueño encabezó y con el que llegó a la presidencia en 2018.

Con la llegada de Claudia Sheinbaum al poder, lo nombró presidente Honorario de la Comisión Consultiva del Petróleo de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Este miércoles, Cuauhtémoc Cárdenas murió a los 92 años en la Ciudad de México.

Con información de N+

ASJ