Política

Cuauhtémoc Cárdenas: el líder Moral de la Izquierda que Dejó al Partido que Fundó

Luego de encabezar la corriente democrática y salir del PRI, el ingeniero fundó el PRD con Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, pero terminó por dejar esa fuerza política años después

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Cuauhtémoc Cárdenas y la Fundación del PRD: El ‘Líder Moral’ de la Izquierda Mexicana

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