La Herencia Política de Cuauhtémoc Cárdenas Tras su Salida del PRI

En el escenario político de México, Cuauhtémoc Cárdenas se consolidó como una de las figuras centrales de la historia contemporánea de nuestro país.

Su herencia política se enmarca en dos puntos principales: precursor de la izquierda contemporánea y uno de los pilares del sistema democrático electoral mexicano.

En la decada de 1980, Cárdenas comenzó la llamada corriente democrática en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que buscó un proceso abierto para la elección de candidatos presidenciales del PRI.

Al no lograrlo, Cuauhtémoc Cárdenas dejó el PRI y encabezó el Frente Democrático Nacional, donde logró reunir a los actores partidistas de la izquierda nacional:

- "El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana".

- "El Partido Popular Socialista"

- "El Partido Socialdemócrata"

- "El Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional"

Entre otras organizaciones.

En 1988, se convirtió en el candidato presidencial del "Frente Democrático Nacional".

Las elecciones se realizarón el 6 de julio y mientras las y los mexicanos seguian la votación en vivo, el sistema se detuvo mientras los primeros resultados reflejaban una mayoría de votos en favor de Cárdenas.

Tras la llamada "caída del sistema", el resultado dió como ganador al candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari.

Aquella elección, marcada por acusaciones de fraude, detonó un movimiento social y político que impulsó reformas electorales posteriores, permitió a los partidos de oposición ganar terreno, exigieron elecciones más justas y, en última instancia, pusieron fin al régimen unipartidista del PRI.

Luego de las elecciones, fundó el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que se definió como socialdemócrata y se convirtió en la segunda fuerza política del país.

El 19 de septiembre de 2024, el partido del sol azteca perdió el registro a nivel federal.

Sus corrientes internas, conocidas como "tribus", que habían sido el motor de su crecimiento, terminaron por ser la principal causa de su autodestrucción.

Además, la alineación con el PRI a través del Pacto por México en el sexenio de Enrique Peña Nieto, despojó a la fuerza política de su base social más leal y su identidad de izquierda contra el sistema.

El ingeniero ya no buscó ningún cargó y vivió sus últimos años como símbolo de la política opositora.

Murió este miércoles a los 92 años.

Con información de N+

ASJ