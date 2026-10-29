Líneas Celulares con Terminación 5: ¿Cuándo Vence el Plazo para Registrar Números?

Las personas cuyo número de celular termina en 5 tienen hasta el sábado 31 de octubre de 2026 para completar la vinculación de su línea telefónica, de acuerdo con el calendario de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). El trámite es gratuito y debe realizarse directamente con la compañía que presta el servicio.

La medida busca asociar cada número telefónico con la identidad de su titular, como parte de las acciones para combatir delitos cometidos mediante llamadas y mensajes, entre ellos el fraude y la extorsión.

El registro puede hacerse por internet o de manera presencial en un centro de atención de la compañía telefónica a la que pertenezca el usuario. Para realizarlo en línea, las personas deben ingresar al portal oficial, seleccionar su proveedor y seguir las instrucciones.

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El procedimiento requiere una identificación oficial vigente con CURP y la validación de identidad indicada por la empresa.

De acuerdo con la información oficial, una vez vencido el plazo correspondiente, las compañías podrán suspender temporalmente las líneas que no hayan sido vinculadas dentro de las siguientes 72 horas.

Durante la suspensión, las personas usuarias no podrán realizar ni recibir llamadas convencionales, enviar o recibir mensajes SMS ni utilizar datos móviles. No obstante, conservarán el acceso a los números de emergencia y atención ciudadana, a los canales de contacto de su compañía telefónica y a las alertas sísmicas.

La suspensión no implica la pérdida definitiva del número. El servicio podrá restablecerse cuando el titular complete el procedimiento de vinculación.

El calendario continuará de forma escalonada para los demás números: las líneas terminadas en 6 tendrán como fecha límite el 15 de noviembre; las que concluyen en 7, el 30 de noviembre; las terminadas en 8, el 15 de diciembre, y las que finalizan en 9, el 31 de diciembre de 2026.

PT