Vecinos de Iztapalapa Bloquean Eje 5 por Denuncia de Agua Sucia; Hay 5 Mil Afectados

Un grupo de vecinos realizaron la noche de este miércoles un bloqueo sobre el Eje 5 de la alcaldía Iztapalapa, con la finalidad de denunciar agua sucia que reciben en sus viviendas desde hace dos años.

Al respectó habló Irma Sepúlveda, administradora de la Unidad Hacienda de las Flores, una de las zonas afectadas, donde se estima que habitan 5 mil personas que padecen dicha problemática.

Sepúlveda aseguró a N+ que la problemática se reportó a la alcaldía y a la Secretaría del Agua capitalina y no han recibido soluciones.

“Ya tenemos más de dos años que se mandaron escritos a la alcaldía, a Segiagua y no tenemos respuesta”.

Los vecinos inconformes llevaron cubetas para mostrar la calidad del líquido que les llega a sus hogares y aseguraron que incluso sale con gusanos.

“El agua está saliendo en pésimas condiciones, tenemos agua que ya sale con gusanos, un olor fétido horrible. La verdad es que ya hay muchas enfermedades, porque en nuestra unidad tenemos bebés y muchos adultos mayores”, narró Irma Sepúlveda, administradora de la Unidad Hacienda de las Flores en Iztapalapa.

Aunque ya mantienen diálogo con autoridades, los colonos exigieron que los acuerdos alcanzados queden por escrito y se firmen.

HVI