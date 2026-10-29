Sociedad

Vecinos de Iztapalapa Bloquean Eje 5 por Denuncia de Agua Sucia; Hay 5 Mil Afectados

Los habitantes de la Unidad Hacienda de las Flores aseguran que incluso el agua sale con gusanos desde hace dos años

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