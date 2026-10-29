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Megaofrenda Zócalo 2026: Así se Verá la Catrina Gigante con Luz por Día de Muertos

La pieza de más de 30 metros de altura fue elaborada por artesanos mexicanos y busca romper un récord mundial

En la Megaofrenda del Zócalo CDMX se instalará la catrina monumentalFoto: Especial
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