Megaofrenda Zócalo 2026: Así se Verá la Catrina Gigante con Luz por Día de Muertos

El corazón de la Ciudad de México albergará la ofrenda por Día de Muertos más grande del país; entre campos de cempasúchil y ajolotes, una catrina gigante será el punto central de este altar que este año está dedicado al artista mexicano José Guadalupe Posada.

La Catrina es uno de los símbolos más importantes para el país, porque además de brindar identidad, también permite que el mundo conozca la cultura y tradición a través de la “Calavera Garbancera”. Por esta razón, será honrada en la ofrenda más esperada por los capitalinos.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura local, más de 140 personas unieron su talento y experiencia para construir esta obra de arte. El Taller de Arte Xibalbá desarrolló el proyecto desde inicios del año, por lo que reunieron trabajo plástico, ingeniería, arquitectura, logística y seguridad, para engalanar a la ciudad con la presencia elegante de la calavera.

Foto: Especial

Los visitantes a la Megaofrenda del Zócalo 2026, la cual estará abierta al público desde el 29 de octubre al 2 de noviembre, podrán ver la pieza con estructura de acero y elementos escultóricos elaborados en fibra de vidrio de más de 100 toneladas de peso.

Uno de los mayores retos para su instalación fue la zona, debido a que, al tratarse de una exhibición temporal en la Plaza de la Constitución, no puede anclarse al piso ni contar con una cimentación permanente, por lo que la estabilidad de la estructura tenía que ser valorada por especialistas.

Además, la Catrina monumental deslumbrará a todos con sus detalles elaborados con textiles, fibra de vidrio, escultura, muralismo y hasta de electricidad, debido a que por las noches se iluminará por completo: huesos, el vestido y detalles que la hacen espectacular.

Foto: Especial

El elegante vestuario de la Catrina mide 27 metros de longitud y se confeccionó por partes para facilitar el montaje. Recupera referencias del arte textil mexicano, con inspiración en los bordados de Tenango; además, cuenta con flores y colibríes, los cuales también se iluminarán con luz LED.

La Catrina monumental de la Megaofrenda del Zócalo 2026, que busca romper el Récord Guinness, estará rodeada de más de 100 mil plantas de cempasúchil y de esculturas de ajolotes intervenidas por artistas como parte de la exposición “Ajolotes en el corazón”, e iluminación temática.

EPP