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Megaofrenda del Zócalo CDMX 2026: Día y Hora de Inauguración por el Día de Muertos

Esta edición estará dedicada a José Guadalupe Posada y se instalará una catrina monumental para romper récord Guinness

La Megaofrenda en el Zócalo de CDMX es uno de los eventos más importantes en Día de Muertos 2026Foto: Cuartoscuro | Archivo
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