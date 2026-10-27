Megaofrenda del Zócalo CDMX 2026: Día y Hora de Inauguración por el Día de Muertos

Entre colores, olores y tradiciones, el país se prepara para celebrar una de las festividades más emblemáticas: el Día de Muertos 2026. En la Ciudad de México se llevan a cabo diversas actividades culturales y musicales para revalorizar cada elemento que llena de orgullo a los mexicanos; tal es el caso de la Megaofrenda en el Zócalo.

La instalación de los altares es el ritual más importante durante estos días, debido a que no solo se trata de poner los componentes esenciales como marca la creencia ancestral, ya que durante el proceso se toma en cuenta cada detalle relacionado con las personas o mascotas a las que están dedicados.

Entonces, la comida, botanas o bebidas, incluso colores o artículos relacionados con sus profesiones o pasiones, están completamente vinculados a los gustos de aquellos que ya trascendieron. Todo se coloca con esmero para recibirlos con amor y alegría desde el 27 de octubre; no obstante, los días más representativos son el 1 y 2 de noviembre.

El regreso del Mictlán está marcado por varios elementos, los cuales son imprescindibles para acompañar a las almas hasta sus hogares. Según la tradición y cosmovisión prehispánica, los pisos de la ofrenda simbolizan los planos que dividen el cielo, la tierra y el inframundo.

Mientras que el papel picado significa la unión entre la vida y la muerte. En tanto, la presencia del copal o incienso es para purificar el ambiente y alejar los malos espíritus. Otro elemento importante es el cempasúchil: un camino de pétalos se extiende desde la entrada del inmueble hasta el altar para guiar a los difuntos con su fuerte aroma y color; son luz, amor y generosidad.

No pueden faltar otros elementos como agua, pan de muerto, sal y veladoras. En conjunto, cada artículo hace especiales las ofrendas por Día de Muertos.

Por esta razón, la Megaofrenda del Zócalo de CDMX 2026, busca sorprender a todos los visitantes nacionales y extranjeros. La plaza más importante del país se convierte en el escenario para recordar a nuestros difuntos, además de reforzar la tradición que ha sobrevivido al paso del tiempo.

Foto: Cuartoscuro | Archivo

De acuerdo con la Secretaría de Cultura local, este año la ofrenda gigante estará dedicada al artista mexicano José Guadalupe Posada, quien dio vida a uno de los símbolos más reconocidos a nivel mundial: La Catrina.

Originalmente conocida como “La Calavera Garbancera”, fue usada para criticar a las personas que, en busca de ser como los franceses, “repudiaban” sus raíces y cultura indígena. La Catrina de Posada no usaba ropa elegante como la conocemos ahora, únicamente un sombrero. “En los huesos, pero con sombrero francés con sus plumas de avestruz", decía el también pintor hidrocálido para hacer referencia a la pobreza en la que vivían los mexicanos.

Luego la Garbancera tuvo una intervención importante a cargo del muralista Diego Rivera, quien agregó un atuendo distinguido y refinado en su obra “Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central”. Es esta figura la que alcanzó enorme popularidad y reconocimiento en todo el mundo.

¿Cómo será y hasta cuándo se podrá visitar la Megaofrenda en el Zócalo 2026?

Para reconocer el legado cultural, generó “La Catrina”; la Megaofrenda del Zócalo de CDMX tendrá una Catrina de más de 30 metros de altura, por lo que se busca romper el Récord Guinness como la más alta del mundo. Su construcción comenzó desde la semana pasada, debido a que las piezas que la conforman son realmente grandes; incluso han usado maquinaria especial para el ensamblaje.

Además de la enorme escultura de cartonería elaborada por artistas del oriente de la ciudad, también los visitantes podrán disfrutar del 29 al 2 de noviembre del campo de cempasúchil que se extenderá a lo largo y ancho de la Plaza de la Constitución.

Foto: Cuartoscuro

Habrá enormes figuras de ajolotes, anfibios endémicos de los canales de Xochimilco, los cuales fueron intervenidos por artistas y colectivos mexicanos especialmente para esta celebración.

La Megaofrenda en el Zócalo 2026 se podrá visitar de manera gratuita y no tiene un horario fijo; no obstante, al tratarse de un evento masivo, es importante respetar las indicaciones de los organizadores y preservar el orden para la seguridad de todos los asistentes.

En los alrededores de la plaza, justo en los edificios que la rodean, se instalarán adornos iluminados relacionados con el Día de Muertos para hacer de la visita una experiencia inolvidable.

EPP