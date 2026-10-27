Programas sociales

¿Qué Mujeres Reciben Pago de 6,400 Pesos por Pensión Bienestar a Partir de Noviembre 2026?

El monto del depósito se actualizará para las beneficiarias del apoyo bienestar que cumplan con los requisitos de las Reglas de Operación del programa.

Pensión Mujeres Bienestar Pago 6400 Pesos.Si eres beneficiaria de la Pensión Mujeres Bienestar conoce quiénes recibirán un monto mayor como depósito del apoyo a partir de noviembre. Foto: Cuartoscuro.
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