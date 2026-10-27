¿Qué Mujeres Reciben Pago de 6,400 Pesos por Pensión Bienestar a Partir de Noviembre 2026?

Buenas noticias para las beneficiarias de la Pensión Bienestar, a partir de noviembre se incrementa el monto del depósito que reciben algunas mujeres, y en N+ te decimos para quiénes aplica esta actualización.

Leticia Ramirez, secretaría del Bienestar del Gobierno de México, ya dio a conocer el calendario de pagos de noviembre de 2026 para adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad y madres trabajadoras.

Las fechas, que abarcan del 3 al 27 de noviembre de 2026, corresponden al depósito del apoyo bienestar del bimestre octubre-noviembre 2026.

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¿Qué mujeres recibirán 6,400 pesos de Pago Bienestar a partir de Noviembre 2026?

Las reglas de operación de la Pensión Mujeres Bienestar del Gobierno de México establece que el apoyo por 3,100 pesos se entrega de forma bimestral a beneficiarias de 60 a 64 años.

De modo que cuando cumplen 65 años se convierten automáticamente en derechohabientes de la Pensión Bienestar para adultos mayores, y a partir de dicho bimestre cobran 6,400 pesos a través de su Tarjeta Bienestar.

Todas las mujeres adultas mayores de 65 años y más, mexicanas por nacimiento o naturalización con domicilio en la República Mexicana tienen derecho a recibir este apoyo económico.

Mientras que los montos para las mujeres beneficiarias de otras pensiones del Bienestar quedan de la siguiente manera:

Pensión Personas con Discapacidad: 3,300 pesos.

Pensión Madres Trabajadoras: 1,650 pesos.

Pensión Mujeres 60 a 64 años: 3,100 pesos.

¿Tengo que hacer algún trámite para actualizar el monto de mi Pensión Bienestar?

Si cumpliste 65 años antes de noviembre de 2026, no debes hacer ningún trámite para comenzar a recibir la Pensión de Adultos Mayores de 65 años y más.

El Gobierno de México explica que el cambio de programa se hace de forma automática, por lo que sólo las mujeres de 60 a 64 años continuarán cobrando 3,100 pesos.

Recuerda que el Calendario de Pagos de noviembre de 2026 corresponde al último bimestre del año, es decir que no habrá ningún pago adicional por concepto de aguinaldo o bono por Navidad.

Las Reglas de Operación establecen que en total se hacen seis depósitos al año de manera bimestral.

Dado que recientemente cerró el registro de nuevas beneficiarias a la Pensión Mujeres Bienestar, en una nota previa te adelantamos qué sigue si hiciste tu inscripción en octubre 2026.