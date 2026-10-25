Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 y Adultos Mayores: ¿Qué Sigue tras Registro en Octubre 2026?

Hoy cerró la inscripción a la Pensión Bienestar para Adultos Mayores y Mujeres de 60 a 64 años en todo el país, según el Calendario de Registro de Octubre 2026 dado a conocer por el Gobierno de México. Y en N+ te adelantamos qué sigue para los solicitantes.

La Pensión Mujeres Bienestar y el Apoyo de 6,400 pesos para Adultos Mayores son programas universales que se entregan a hombres y mujeres de todo el país que cumplen con los requisitos.

Además, si en tu familia hay estudiantes inscritos en la Beca Benito Juárez, recuerda que está en marcha el Calendario de Pagos del Apoyo Bienestar de septiembre-octubre que entrega el Gobierno de México.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Calendario de Pensión Bienestar Primer Bimestre de 2026 en Puebla

¿Qué sigue tras registro a la Pensión Bienestar para Mujeres y Adultos Mayores?

Los Módulos Bienestar recibieron este domingo a los últimos solicitantes que presentaron su documentación para los apoyos económicos de 3,100 pesos para mujeres de 60 a 64 años y de 6,400 pesos para adultos mayores de 65 años y más.

El siguiente paso consiste en esperar a la notificación de la Secretaría del Bienestar sobre el día y hora en el que se les entregará la Tarjeta Bienestar, método a través del cual se les deposita la pensión de forma bimestral.

Ese día deberán presentar el talón que les fue entregado al momento de realizar su registro al programa, además de una identificación oficial.

Leticia Ramirez, secretaria del Bienestar del Gobierno de México es la encargada de dar a conocer los calendarios de entrega de tarjetas, así como fechas de depósito de las pensiones.

Además se envía un mensaje de texto al número de contacto proporcionado por los solicitantes, donde se les confirma el día, hora y sede dónde podrán obtener su método de pago.

El dinero se deposita directamente en la cuenta de los beneficiarios del programa. No es necesario que los recursos se retiren el mismo día, pueden permanecer en la cuenta e incluso hacer pagos directamente con la Tarjeta del Bienestar.

¿Cuántos pagos de la Pensión Bienestar restan en 2026?

Tomando en cuenta que los depósitos se hacen cada dos meses, para 2026 resta únicamente un pago de la Pensión Bienestar. Se trata del monto correspondiente a los meses de noviembre y diciembre.

Al año la Pensión Bienestar hace 6 depósitos a los beneficiarios. En el caso de Mujeres de 60 a 64 años por 3,100 pesos, y en el de los adultos mayores por 6,400 pesos.

Vale la pena aclarar que una vez que las beneficiarias de Pensión Mujeres Bienestar cumplen 65 años son dadas de alta en la Pensión para Adultos Mayores, sin necesidad de hacer un trámite complementario.