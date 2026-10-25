Programas sociales

Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 y Adultos Mayores: ¿Qué Sigue tras Registro en Octubre 2026?

La Secretaría del Bienestar se encargará de anunciar las fechas de entrega de tarjetas para los nuevos beneficiarios del apoyo económico

Pensión Bienestar Mujeres y Adultos Mayores.Hoy cerró el registro de mujeres de 60 a 64 y adultos mayores de 65 años y más a la Pensión Bienestar. Foto: Secretaría del Bienestar.
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Pensión Mujeres Bienestar y Adultos Mayores: ¿Qué Sigue tras Registro a los Apoyos de 3,100 y 6,400 Pesos? | N+