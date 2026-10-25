Política

Sheinbaum Cierra Gira en Michoacán y Pide a Servidores Públicos Actuar sin Corrupción

Desde Morelia, la presidenta recordó a los funcionarios públicos que deben rechazar la corrupción y los privilegios

Claudia Sheinbaum en Apatzingán, MichoacánClaudia Sheinbaum cierra gira en Michoacán. Foto: Cuartoscuro

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