Sheinbaum Cierra Gira en Michoacán y Pide a Servidores Públicos Actuar sin Corrupción

Claudia Sheinbaum realizó su segundo día de gira por Michoacán. Desde Morelia, encabezó un acto del programa Vivienda para el Bienestar, donde llamó a los funcionarios públicos a servir sin corrupción ni privilegios.

“Todo cambió y todos los que somos parte de las instituciones públicas debemos recordar siempre: no debe haber ni corrupción, ni privilegios en la cuarta transformación de la vida pública de México”, declaró la presidenta. Y añadió: “nosotros juramos no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México, y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy”.

En compañía del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y de algunos integrantes de su gabinete, la presidenta destacó que uno de los principios de la llamada Cuarta Transformación es la honestidad para gobernar.

“La Cuarta Transformación cree en los derechos del pueblo de México. Creemos en la honestidad para gobernar, en la honestidad, en la cercanía para gobernar y no se puede gobernar si no se tiene amor al pueblo”, aseguró la mandataria.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sheinbaum Recorre Michoacán y Supervisa Programas, Hospitales y Obras

Sobre sus acciones en materia de vivienda, la presidenta explicó que durante su administración se construirán en México un millón 800 mil viviendas para trabajadores que ganen menos de tres salarios mínimos. Al respecto, Claudia Sheinbaum señaló:

“Antes se daban créditos y los que hacían la vivienda hacían viviendas de cuarenta metros cuadrados, como ya dijo Octavio [Romero], con créditos impagables”.

Además, subrayó que estos trabajadores no verán aumentos en las cuotas que pagan cada mes: “Lo que pagan hoy para cubrir su crédito es lo mismo que van a pagar siempre, no va a aumentar”.