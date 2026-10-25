Política

Renuncia Salvador Zamora Zamora, Secretario General de Gobierno en Jalisco

La noticia la confirmó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, a través de sus redes sociales

Renuncia Salvador Zamora Zamora, Secretario General de Gobierno en JaliscoRenuncia Salvador Zamora Zamora, Secretario General de Gobierno en Jalisco. Foto: Salvador Zamora

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