Renuncia Salvador Zamora Zamora, Secretario General de Gobierno en Jalisco

Salvador Zamora Zamora, quien hasta este domingo se desempeñaba como secretario general de Gobierno de Jalisco, presentó su renuncia al cargo, la cual fue aceptada por el titular del Ejecutivo Estatal, Pablo Lemus, según lo confirmó el propio mandatario a través de sus redes sociales.

“Me informó que, por objetivos personales y del propio equipo político, asumirá tareas relativas al proceso electoral de 2027. Personalmente, le agradecí su trabajo en estos casi dos años de Gobierno y le he deseado suerte en esta nueva encomienda”, escribió el gobernador de Jalisco.

Zamora fue alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, de 2018 a 2024. Antes de ocupar ese cargo, se desempeñó como director de Medio Ambiente y Ecología del municipio, de 2010 a 2012; posteriormente, fue diputado local por el distrito 7, en 2012, y diputado federal por el distrito 12, en 2015.

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Por otra parte Lemus dio a conocer que Carlos Arias Madrid será el nuevo titular de la Secretaría General de Gobierno, a quien le pedido fortalecer la comunicación con los poderes y actores políticos del estado y mantener el enlace con los sectores económicos y sociales de la entidad.