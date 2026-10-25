Política

Taddei Renunciará al INE tras Señalamientos por Presunta Corrupción

La ASF investiga de oficio un posible uso indebido de recursos públicos en el instituto

Taddei Renunciará al INE tras Señalamientos por Presunta CorrupciónGuadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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