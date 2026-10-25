Taddei Renunciará al INE tras Señalamientos por Presunta Corrupción

Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), presentará su renuncia al cargo el 26 de octubre ante la Cámara de Diputados, luego de señalamientos por presunta corrupción. Lo anunció este 25 de octubre en un mensaje difundido por el instituto, en pleno Proceso Electoral Federal 2026-2027.

Taddei explicó que tomó la decisión "después de una profunda reflexión" y que responde a su convicción de que proteger al INE y permitir que cumpla su misión constitucional debe estar por encima de:

"cualquier interés coyuntural o personal".

El INE retiró el primer comunicado con el mensaje de Taddei y después lo envió de nuevo.

El relevo en la presidencia del instituto está pendiente. De acuerdo con información difundida a medios, los consejeros electorales eligen entre ellos a quien ocupe el cargo de manera interina.

La renuncia llega después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que inició una investigación de oficio por un posible uso indebido de recursos públicos en el INE. El 24 de octubre, la Presidencia del Consejo General del instituto respondió que recibe la investigación con respeto y que es coherente con la auditoría a los procesos de licitación del instituto que ella misma solicitó.

En ese comunicado, la Presidencia indicó que el INE colaborará con la ASF y con su Órgano Interno de Control, al que ya se remitieron los antecedentes. Informó que se realizaron relevos en áreas de alta responsabilidad ejecutiva y administrativa, y que no hará pronunciamientos sobre casos particulares, en respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso. También anunció un micrositio, "INE siempre a la vista, contigo en cada paso", donde se podrán consultar contrataciones, montos y proveedores.

Antes de este anuncio, Taddei había rechazado separarse de sus funciones tras los señalamientos y había asegurado que no renunciaría, pese a las peticiones para que dejara el cargo. También había denunciado un intento de desestabilizar al INE. La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre los señalamientos y sostuvo que no debe haber sombra de corrupción.

En su mensaje de este domingo, Taddei dijo que no es ajena a los señalamientos difundidos en los últimos días en medios de comunicación y redes sociales, entre ellos trascendidos, montajes, filtraciones y versiones cuya autenticidad, contexto y propósito, afirmó, deben verificarse y corroborarse. Sostuvo que no corresponde anticipar conclusiones y que cada señalamiento debe examinarse con evidencia y por las vías institucionales.

Agregó que toda denuncia, sin importar su origen o la persona a quien se refiera, debe esclarecerse de manera transparente, objetiva y conforme a derecho. Precisó que su renuncia no releva a nadie del deber de esclarecer, con transparencia, rigor y debido proceso, los hechos que deban investigarse.

Taddei afirmó que los trabajos operativos, técnicos y logísticos del proceso electoral, que inició el 10 de septiembre, avanzan por los cauces correctos. Dijo que toda la estructura del INE, en oficinas centrales y en las entidades, está dedicada a que cada etapa se desarrolle con certeza, legalidad y profesionalismo, y que la institución continuará cumpliendo con sus responsabilidades constitucionales.

La Cámara de Diputados le confirió el cargo en abril de 2023. Taddei señaló que dedicó 33 años de su vida al servicio electoral del país y cerró su mensaje con una frase:

"Las personas cumplimos ciclos. Las instituciones permanecen".

Con información de N+.

CT