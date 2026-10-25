Programas sociales

Apoyo Bienestar de 30 a 64 Años Reabre Módulos de Registro: Apellidos del 26 al 31 de Octubre

Llega una nueva semana de registro al apoyo que otorga la Pensión de 30 a 64 años para mujeres y hombres, por eso checa quiénes se inscriben en los módulos Bienestar

Apoyo Bienestar de 30 a 64 años reabre registro módulos y apellidos del 26 al 31 de octubre 2026Quedan pocas semanas de registro al apoyo Bienestar para mujeres y hombres de 30 a 64 años 2026. Foto: Secretaría Bienestar

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