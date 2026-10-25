Abre Registro la Pensión Hombres Bienestar de $18,000: ¿Hay Módulos? Fechas y Cómo Inscribirse

De forma inesperada las autoridades anunciaron un nuevo registro de la Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años de edad en octubre 2026, por eso acá te damos las fechas y todos los papeles que necesitas para solicitar el apoyo para adultos mayores de hasta 18 mil pesos. Además, te contamos cómo inscribirte al programa social.

Apenas en agosto también hubo recepción de nuevas solicitudes a la pensión adultos mayores de 60 a 64 años del sexo masculino, por eso sorprende que de nueva cuenta se abra esta oportunidad, aunque los hombres deben reunir todos los requisitos para poder registrarse.

A través de redes sociales se dio a conocer que el programa social para hombres de 60 a 64 años tiene convocatoria abierta para nuevos beneficiarios del 24 al 30 de octubre 2026. El apoyo corre a cargo de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN) en la CDMX y los requisitos y documentos que piden para solicitar la ayuda son los siguientes:

Ser residente de la Ciudad de México.

Tener al momento de la inscripción al programa de 60 a 64 años, dando preferencia al subgrupo de 63 y 64 años.

Identificación con fotografía: Credencial para votar, IMSS, ISSSTE o INAPAM, cédula profesional, cartilla militar, licencia de conducir o cualquier otro documento expedido por autoridad competente.

Comprobante de domicilio vigente: recibo telefónico, predial, agua, luz, gas, contrato de arrendamiento, o constancia de residencia expedida por la Alcaldía que corresponda.

Acta de nacimiento, solo en caso de que la fecha de nacimiento no sea visible en la identificación oficial.

CURP.

¿Cómo hacer registro a la Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años 2026?

Para mala fortuna de los adultos mayores que cumplen con los requisitos no hay módulos de registro disponibles para inscribirse. Para llenar la solicitud de ingreso a la Pensión Hombres Bienestar es importante que los aspirantes estén pendientes en su domicilio, pues las inscripciones se realizan únicamente bajo la modalidad 'Casa por Casa', por parte de personal de Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI).

Por ahora se desconocen las zonas que van a contar con la presencia del personal de la SAPCI para hacer el registro a la Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años. Los adultos mayores que tengan toda su documentación debidamente requisitada en original y copia, asegurarán el apoyo de 3 mil pesos por bimestre y al año recibir un total de 18 mil pesos en 2026 y años posteriores.

AO