Programas sociales

Abre Registro la Pensión Hombres Bienestar de $18,000: ¿Hay Módulos? Fechas y Cómo Inscribirse

La Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años tiene registro durante varios días de octubre 2026 y las personas deben estar al pendiente para solicitar el apoyo

Abre registro la Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años fechas y cómo inscribirse al apoyo de 19,000 en 2026La Pensión Hombres Bienestar vuelve a tener registro en octubre 2026. Foto: Cuartoscuro

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Abre Registro Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 Años: Fechas y Cómo Inscribirse al Apoyo de $18,000 en 2026 | N+