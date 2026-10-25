Sociedad

Ciudadanos se Reúnen en el Palacio Municipal de Guadalajara Para Exigir Agua Limpia

Las protestas en Jalisco persisten para exigir el vital líquido en la ciudad

Marcha por aguaMarcha en Guadalajara por agua limpia. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Ciudadanos buscan mantener vigentes sus exigencias por agua limpia en Guadalajara

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+