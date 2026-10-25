Ciudadanos se Reúnen en el Palacio Municipal de Guadalajara Para Exigir Agua Limpia

Ciudadanos marchan este domingo desde el Parque Morelos hacia el Palacio Municipal para exigir agua limpia y un suministro regular en las viviendas, además de medicamentos y la atención de otras demandas.

La movilización se realiza en medio de las denuncias de habitantes de distintas colonias que reportan varios días sin recibir agua.

Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos anunció el envío de un equipo multidisciplinario a Guadalajara para reforzar las investigaciones sobre los elementos señalados por presunto abuso de autoridad en las manifestaciones anteriores.

Entre las acciones contempladas se encuentran evaluaciones médico-psicológicas y la posible aplicación del Protocolo de Estambul.

Con esta nueva convocatoria, los ciudadanos buscan mantener vigentes sus exigencias por el desabasto de agua y obtener respuestas de las autoridades.