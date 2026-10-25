Accidentes

Camioneta Termina Volcada tras Impactarse contra Poste Telefónico en Veracruz

Personal municipal tomó conocimiento del incidente y ordenó el traslado de la unidad al depósito para los trámites correspondientes

Camioneta vuelca y daña vivienda en Tuxpan, VeracruzCamioneta vuelca y daña vivienda en Tuxpan, Veracruz. Foto: N+

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En Tuxpan, un conductor pierde control de su unidad y choca contra un poste, afectando una vivienda

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