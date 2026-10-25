Camioneta Termina Volcada tras Impactarse contra Poste Telefónico en Veracruz

Una camioneta terminó volcada luego de que su conductor perdiera el control y se impactara contra un poste de telefonía, el percance también provocó daños a la fachada de una vivienda.

La unidad involucrada es una camioneta pick-up, color blanco, con placas del estado de México, vecinos señalaron que viajaba una joven pareja, la cual se retiró del lugar antes del arribo de las autoridades.

Elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento de los hechos y enviaron la camioneta al corralón para los trámites correspondientes.

El accidente se registró durante la madrugada de este domingo, sobre sobre el libramiento Adolfo López Mateos de Tuxpan, a la altura de la calle 16 de septiembre, de la colonia Anáhuac, de Tuxpan.