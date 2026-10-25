Accidentes

Muere una Persona por Volcadura de una Camioneta en Calles de Puebla

El conductor terminó prensado al interior de la unidad, luego de impactarse contra una estructura metálica

El ocupante de la camioneta blanca no sobrevivió al accidente.El ocupante de la camioneta blanca no sobrevivió al accidente. Foto: N+

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Tragedia en Puebla: un conductor pierde la vida tras volcar su camioneta en la colonia El Carmen. Autoridades acordonaron la zona.

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