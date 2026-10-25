Muere una Persona por Volcadura de una Camioneta en Calles de Puebla

Una persona murió tras la volcadura de un vehículo en la calle 2 Sur y 19 Oriente de la colonia El Carmen, en Puebla capital. De acuerdo con primeros reportes durante la mañana el conductor perdió el control e impactó su unidad contra la base de un anuncio luminoso.

Protección Civil Estatal y paramédicos del Servicio de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) acudieron para atender la emergencia, así como Policía Municipal para abanderar el percance.

Se recomienda evitar la zona, durante las diligencias para el levantamiento de cuerpo, además del retiro de la unidad siniestrada que terminó sobre su costado de una tienda de conveniencia.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona que perdió la vida, así como las causas del percance. Durante la intervención de los cuerpos de emergencia no reportaron otro vehículo involucrado en el accidente.

Con información de N+

JAPR