Seguridad

Persiguen y Capturan a Hombres Armados que Trataron de Evadir a la Policía en Puebla

Ambos sujetos circulaban en un vehículo sin placas realizando maniobras que ponían en riesgo a otros conductores sobre la federal Puebla-Tehuacán

Los hombres tenían una réplica de arma de fuego y una navaja.Los hombres tenían una réplica de arma de fuego y una navaja. Foto: SSC Amozoc

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En Amozoc, dos hombres fueron detenidos tras evadir a la policía en un vehículo sin placas.

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