Persiguen y Capturan a Hombres Armados que Trataron de Evadir a la Policía en Puebla

Dos hombres fueron asegurados en Amozoc tras evadir una indicación policial durante un patrullaje en la carretera federal Puebla-Tehuacán, a la altura de Casa Blanca. La persecución terminó en Juárez Norte y 4 Norte.

Durante un patrullaje, los oficiales detectaron un vehículo que circulaba sin placas que realizaba maniobras que ponían en riesgo a otros automovilistas. Al indicarle el alto, sus ocupantes hicieron caso omiso, por lo que se inició un seguimiento.

Los elementos municipales, en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Policía Estatal, aseguraron a los dos ocupantes quienes ignoraron la orden de detenerse.

Durante la revisión preventiva localizaron una navaja, una réplica de arma de fuego y una pipa con posibles residuos de sustancias ilícitas. Los dos masculinos fueron asegurados por presuntas faltas administrativas.

Ambos individuos fueron trasladados a las instalaciones de Seguridad Ciudadana y quedaron ante el juez calificador.

Con información de N+

JAPR