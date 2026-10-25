Seguridad

Rescatan a Osezno que Deambulaba en Cuatrociénegas, Coahuila

El animal quedó bajo resguardo de las autoridades ambientales

Rescatan a Osezno que Deambulaba en Cuatrociénegas, CoahuilaEn el rescate participaron elementos de Protección Civil, Seguridad Pública y personal del Área Natural Protegida. Foto: Protección Civil

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