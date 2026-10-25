Rescatan a Osezno que Deambulaba en Cuatrociénegas, Coahuila

Elementos de Protección Civil rescataron a un osezno que deambulaba en una zona urbana del municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila.

Los hechos ocurrieron la tarde de este sábado. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el ejemplar había sido visto en compañía de otros osos; sin embargo, en un momento se desorientó, quedó solo y terminó internándose en la zona urbana.

En el rescate participaron elementos de Protección Civil, Seguridad Pública y personal del Área Natural Protegida, quienes lograron asegurar al animal sin que resultara lesionado.

El osezno quedó bajo resguardo de las autoridades ambientales para recibir una valoración médica y, posteriormente, ser liberado en su hábitat natural.