Seguridad

Localizan Sin Vida a Adulto Mayor Desaparecido en un Lago en Allende, Coahuila

El hallazgo del cuerpo fue realizado por un sobrino de la víctima en el ejido Chamacuero

Localizan Sin Vida a Adulto Mayor Desaparecido en un Lago en Allende, CoahuilaAutoridades localizaron el cuerpo del adulto mayor en las aguas del lago San José. Foto: AIC

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+