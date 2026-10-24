Localizan Sin Vida a Adulto Mayor Desaparecido en un Lago en Allende, Coahuila

Tras cinco días de búsqueda por parte de familiares y autoridades, fue localizado sin vida José Francisco Martínez, de 76 años, en las aguas del lago San José, ubicado en el ejido Chamacuero, también conocido como Ojo de Agua San José, en el municipio de Allende, Coahuila.

El adulto mayor contaba con una ficha de búsqueda activa emitida por la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila, luego de que sus familiares reportaran su desaparición al perder contacto con él desde la noche del sábado 17 de octubre.

El hallazgo fue realizado por un sobrino de José Francisco, quien observó el cuerpo atorado entre las ramas de un árbol dentro del lago. De inmediato, dio aviso a los números de emergencia para solicitar la intervención de las autoridades.

Agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio junto con personal de Servicios Periciales para procesar la escena y realizar el levantamiento del cuerpo. Posteriormente, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas del fallecimiento.