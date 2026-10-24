Seguridad

Detienen a Hombre por Dispararle a un Cachorro en Tlaquepaque, Jalisco

Al presunto agresor le aseguraron un arma corta, dos cargadores y seis cartuchos útiles

Perro rescatadoEl animal recibió atención médica. Foto: Policía de Tlaquepaque

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En Tlaquepaque, un hombre de 57 años fue arrestado por disparar a un perro. La policía incautó un arma y municiones. El cachorro se recupera en Bienestar Animal

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