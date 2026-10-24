Detienen a Hombre por Dispararle a un Cachorro en Tlaquepaque, Jalisco

Un hombre de 57 años fue detenido en la colonia Santibáñez, en San Pedro Tlaquepaque, por su presunta responsabilidad en la agresión con arma de fuego contra un cachorro.

La detención ocurrió luego de múltiples reportes al número de emergencias que alertaban sobre un sujeto armado que agredía física y verbalmente al animal, sobre la calle Hornos, al cruce con la calle Hilario Reyes.

Cuando los oficiales del municipio llegaron al cruce señalado, localizaron al perro tirado en el suelo, dentro de un lote baldío, y al presunto responsable a un costado.

Al percatarse de la presencia de las autoridades, el hombre intentó darse a la fuga; sin embargo, los elementos de seguridad lograron darle alcance.

Durante la intervención, los oficiales le aseguraron una pistola calibre .25, dos cargadores y seis cartuchos útiles.

El cachorro presentaba heridas en las patas traseras, por lo que personal del escuadrón canino K-9 lo trasladó a las instalaciones de Bienestar Animal del municipio. En el lugar se informó que recibiría atención veterinaria hasta su recuperación y que, posteriormente, se determinaría su futuro.

El hombre, identificado como Ernesto ‘N’, de 57 años, así como el arma y los demás objetos asegurados, fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público, quien se encargará de determinar su situación legal.