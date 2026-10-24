Accidentes

Muere Conductor al Chocar Contra Barda en Ciudad Acuña, Coahuila

Se presume que el hombre sufrió un infarto, lo que ocasionó que perdiera el control de la unidad

Muere Conductor al Chocar Contra Barda en Ciudad Acuña, CoahuilaParamédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+