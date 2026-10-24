Muere Conductor al Chocar Contra Barda en Ciudad Acuña, Coahuila

Un hombre de aproximadamente 50 años perdió la vida luego de impactar la camioneta que conducía contra una barda perimetral sobre el libramiento Emilio Mendoza Cisneros en Acuña, Coahuila

El accidente ocurrió cuando el conductor de una camioneta, presuntamente perdió el control de la unidad y terminó estrellándose contra la estructura, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes revisaron al conductor y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La zona fue resguardada para permitir las diligencias correspondientes por parte de las autoridades.

De manera preliminar, se presume que el hombre pudo haber sufrido un infarto mientras conducía, situación que habría ocasionado que perdiera el control del vehículo y se impactara contra la barda.

Sin embargo, serán las investigaciones correspondientes las que permitan establecer las causas del accidente y del fallecimiento. Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada.