Accidentes

Mujer Choca al Intentar Matar un Mosco en Torreón, Coahuila

La conductora perdió el control de la unidad y volcó sobre la vialidad

Mujer Choca al Intentar Matar un Mosco en Torreón, CoahuilaLa camioneta terminó dentro del camellón central luego del accidente. Foto: N+
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