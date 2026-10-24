Mujer Choca al Intentar Matar un Mosco en Torreón, Coahuila



Un accidente vial se registró sobre el bulevar Libertad y la carretera Torreón-Matamoros, a la altura de un centro comercial ubicado en la colonia Valle Oriente, en Torreón.

De acuerdo con el reporte, recibido a las 07:57 horas, una camioneta terminó sobre el camellón central luego de que su conductora perdiera el control de la unidad al tomar una curva.

La mujer, identificada como Ilda, declaró a las autoridades que intentó matar un mosquito mientras conducía, lo que provocó que perdiera el control del vehículo. La camioneta subió al camellón central y avanzó más de 40 metros, derribando árboles y causando daños a la infraestructura.

Afortunadamente, la conductora no presentó lesiones, aunque sufrió una crisis nerviosa, por lo que fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja en el lugar.

Al sitio acudieron elementos de Bomberos, Tránsito y Peritos Municipales, quienes realizaron las diligencias correspondientes y coordinaron las maniobras para retirar el vehículo.