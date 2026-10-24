Luto en el Clan de Las Perdidas: Muere Mamá de Kimberly 'La Más Preciosa'

El famoso grupo de Las Perdidas se encuentra de luto, luego de que este sábado se confirmara el fallecimiento de la mamá de Kimberly Irene, 'La Más Preciosa', tras semanas enfrentando una crisis de salud.

Con un emotivo mensaje compartido en redes sociales, la creadora de contenido dio a conocer la muerte de su madre, doña Martha, quien también se había ganado un lugar entre los seguidores de las influencers de Guanajuato.

"Madre, hoy te fuiste de este mundo, pero nunca de mi corazón. Te agradezco por todo lo que estuviste junto a mí. De verdad, mi vida ya no será la misma; solo tengo un gran hueco en mi corazón. No te despido porque algún día estaremos juntas de nuevo. Te amo, mamá", escribió en una publicación de Instagram.

Fue a través también de las plataformas digitales que sus amigas y compañeras del grupo de creadoras expresaron su pésame por el fallecimiento de doña Martha.

"Estoy contigo, amiga. Aunque esté lejos trabajando, tú sabes. Mis condolencias", expresó Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada de 'La Casa de los Famosos'.

"Le mando un fuerte abrazo y mi más sentido pésame", dijo Vanessa Vázquez, conocida como 'Vanessa Labios 4K'.

Desde hace unas semanas, Kimberly había dado a conocer las complicaciones de salud por las que atravesaba su mamá.