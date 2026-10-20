¿Qué le Pasó a César Bono? Aclaran Estado de Salud Tras Alerta por Supuesta Foto del Actor

En las últimas horas, ha crecido la preocupación por el estado de salud del actor César Bono, después de que se reportara que había perdido un ojo a causa de una enfermedad. Las dudas alrededor de qué le había pasado fueron resueltas por su hijo, el cantante y también histrión Leonardo Bono.

Y es que en los últimos años, el integrante del elenco de 'Vecinos' ha sufrido algunos problemas de salud que incluyen eventos cardiovasculares y cirugías.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Exclusiva | Entrevista con César Bono en Despierta

¿Qué le pasó a César Bono?

A través de algunos medios de comunicación y redes sociales se reportó que el actor había perdido un ojo, luego de una cirugía. Esta información circuló rápidamente, generando dudas sobre cuál era su estado de salud y preocupación entre los seguidores de su trabajo.

Por ello, su hijo Leonardo Bono aclaró, a través de una publicación en Instagram, que todo se trató de un rumor no verificado, y que el actor que interpreta a 'Frankie Rivers' no ha perdido un ojo.

"Muchas gracias a todos los que me han escrito preocupados por mi papá. Quiero aclarar que la información que está circulando es falsa. Mi papá está bien y no ha perdido un ojo", escribió.

"Gracias de corazón por sus mensajes y por estar al pendiente de mi familia", agregó.

Foto: Captura @leonpato

¿Cuáles son las enfermedades y problemas de salud que ha enfrentado César Bono?

Durante los últimos años, César Bono ha enfrentado algunos padecimientos y complicaciones de salud. En 2022 ingresó al hospital por una hemorragia digestiva grave provocada por una úlcera estomacal, la cual derivó en una perforación en el intestino delgado.

En 2018, sufrió varios infartos, los cuales le dejaron secuelas en la movilidad del lado izquierdo de su cuerpo.