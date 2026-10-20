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¿Qué le Pasó a César Bono? Aclaran Estado de Salud Tras Alerta por Supuesta Foto del Actor

El actor de 'Vecinos', de 76 años, ha enfrentado algunas complicaciones de salud en los últimos años

César BonoCésar Bono ha presentado algunas complicaciones de salud en los últimos años. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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